ĐOKOVIĆ JE TEŠKA ZVER, I TIGAR I BELI MEDVED! Bivši selektor NA SVA USTA nahvalio Noleta

Bogdan Obradović, nekadašnji selektor Dejvis kup tima Srbije, prošao je “sito i rešeto” sa našim momcima, svedočio kako Nenad Zimonjić. Novak Đoković, Janko Tipsarević, Viktor Troicki, pa i Dušan Lajović postaju jedni od najboljih na svetu.

"Pitajte vojnike, policajce, ljude koji rade u COVID bolnicama, kako se oni osećaju. Sve će biti jasno, ali ovakav stav ne deli većina medija, jer nema dovoljno komentara i opomene na sve to. Trebalo bi da i mediji vaspitavaju te momke i devojke. Naravno da su znali da ih čeka 15 dana izolacije u hotelu. Vežbaš, skačeš, trčiš, šta god možeš. Federer je ispao pametan, znao je šta ga čeka i odustao. Svako može da sebe ranije stavi u karantin na tri dana, da se testira. Planeta će nastaviti da živi", izjavio je Obradović gostujući u emisiji "Moj ugao".

Na pitanje da li je Novak Đoković i dalje glavni favorit u Melburnu, Obradović je istakao da je svetski broj 1 veoma prilagodljiv svakoj situaciji i da zato veruje u njega.

"On je što se toga tiče teška zver. Ako ga odvedeš u Afriku ili na Severrni pol, on će u jednom danu da se prilagodi. On je i tigar i polarni medved. Ako merimo Rafu i Rodžera i top igrače koji ga jure, on je pola medved pola gepard. Mnogo mu znači i podrška naših ljudi u Australiji".

Obradović nije hteo da komentariše promenu na kormilu Dejvis kup tima Srbije i dolazak Viktora Troickog na mesto selektora umesto Nenada Zimonjića.

"Pratim šta se dešava. Znam za sve promene i znao sam i pre nego što se desilo, ali ne bih da komentarišem. Naša budućnost je zdrava, ali organizacija nije zdrava. Odvojene su priče, Novak ima svoju akademiju, Janko svoju, ja svoju… Mi smo nastavili da budemo u tenisu i to je dobro. Ipak, Teniski savez je umorno telo. Probali smo da uradimo nešto da promenimo, jer je mnogo stvari bilo zapušteno", kazao je Obradović.

