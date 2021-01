MRZEO BIH I SAMU POMISAO DA MORAM DA SE SUOČIM SA NOVAKOM: Legendarni teniser bez dlake na jeziku o Đokoviću pred start AO

On je istako da mrzi i samu pomisao na to da mora da se suoči s Noletom na terenu tokom Australijan opena.

- To bi bilo jako, jako teško. Kao trener, mislim da je Novak igrač protiv kog je najteže naći način kako da mu naudite na terenu, posebno na tvrdim podlogama. Ako bih ja morao da igram protiv njega, moj osećaj je da je jedini način da ga pobedite to da ga učinite da počne da očajava na terenu. Da kažete, 'u redu, evo igraću sa njim koliko god je potrebno sati, biću zid', da budete svesni da će to biti maraton i da vidite ko će imati više snage na kraju. Iako ste svesni da morate da budete jako spremni, jer je on gladijator, borac, pobednik, šampion. Taktički, jako je teško pripremiti meč protiv njega - rekao je Koreća za B92.

Španac smatra da je Novak samo pokušao da pomogne pismom organizatorima u kojima je tražio bolje uslove smeštaja i treninga za igrače u karantinu.

- Mislim da Novak pokušava da pomogne. Kada sam ja pročitao to pismo, tačno sam znao šta želi da kaže. Mislim da bi zbog toga trebalo da mu budu zahvalni. Iz onog što sam ja čuo iz razgovora sa mnogim igračima, zahvalni su mu zbog toga - zaključio je Koreća.

Kurir sport / B92 sport

Kurir