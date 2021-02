MOŽE LI NOVAK TO DA OSTVARI: Đoković kreće u poteru za devetim i osamnaestim Grend slem trofejom u Australiji

Analiza žreba turnira u muškom singlu Australijen Opena 2021.; kakve su šanse Đokovića i glavnih izazivača da podignu trofej Normana Bruksa 21. februara?

Žreb turnira u muškom singlu na aktuelnom Austrelijen Openu 2021. segmentiran je u dva nivoa. Onaj niži, u kome se nalaze igrači van top 10 deluje dosta predvidivo i ujednačeno, bez prevelikih iznenađenja za dalji tok turnira bez obzira na to ko god pobedio u tim mečevima, i skoro bez izuzetaka - sa maksimalnim dometom njegovih predstavnika do 3 kola. Viši nivo – u kome se nalaze nosioci plus Janik Siner – takođe ne bi trebao da bude poprište brojnih iznenađenja do 3. ili 4. kola – kada se, po običaju, odigrava „čistilšte“ posle koga samo najozbiljniji kandidati ostaju na putu. Prva dva nosioca – Đoković i Nadal – imaju dobar žreb do polufinala protiv projektovanih protivnika Tima, odnosno Medvedeva – a ta dva meča će po kvalitetu zaista biti prava finala pre finala. Ako već do toga dođe, meč planiran za 21. februar na Rod Lever Areni bi mogao da bude mega-finale i pravi festival tenisa, ma koja god dvojica igrača u njemu nastupila. Naravno, dug i predug je put do učešća u ovakvom spektaklu, makar se on i igrao pred ograničenim brojem publike na tribinama – pa bi bilo zanimljivo baciti pogled put projektovane progresije velikih teniskih imena i favorita – kao i mečeva koji bi mogli da poremete ove godine dosta dobro iznivelisanu početnu postavku ovog turnira.

Prvi nosilac Novak Đoković obara drugi najvažniji rekord u njegovoj karijeri – broj nedelja provedenih na prvom mestu rang-liste – i u toj nedelji velikog slavlja bi mogao da uživa u lepom tenisu i progresivnom dizanju forme za konačne okršaje u drugoj nedelji turnira. Šardi, Travalja, Fric i Raonić bi, svaki na svoj način, doprineli festivalu tenisa u produkciji Đokovića koja bi se manifestovala u raznovrsnosti njegove igre i njenih najvažnijih karakteristika. Ovaj deo turnira bi mogao da prođe bez izgubljenog seta za našeg asa, a ako i do toga dođe, to ne bi previše smetalo – pogotovo kada bi imalo funkciju nekog malog „otrežnjenja“ koje bi generisalo viši nivo motivisanosti za dalje nastupe. Upravo to je Novak doživeo u nedavnom meču ATP Kupa protiv Zvereva u prvom setu, posle čega je na teren izašao Đoković u verziji 3.0 i ponovio igru iz legendarnog meča 2016. godine kada je Federera oduvao sa tvrde podloge Rod Lejver Arene. Zverev je upravo igrač projektovan za Novakovog protivnika u četvrtfinalu – osim ako ne bude upao u neku od njemu svojstvenih „depresija“ na polovini Grend Slem turnira (u ovom slučaju, protiv Monfisa) – i takav meč bi Novaku predstavljao željenu uvertiru u polufinalni dvoboj – ili reprizu prošlogodišnjeg finala – protiv Dominika Tima.

Tim nije baš briljirao u dosadašnjim mečevima u Australiji, a u ovom žrebu ga čekaju ne mali izazovi, koji su pritom međusobno dosta različiti u njihovoj prirodi. Usporeni Tim bi mogao da izgubi i set u prvom kolu protiv Kukuškina, neoprezni Tim bi mogao da potroši previše energije protiv Kirijosa, umorni i dekoncentrisani Tim bi mogao i da bude eliminisan od Karenjo Buste, a previše samouvereni Tim bi mogao da dozvoli Sineru ili Švarcmanu da ga pobede ili poremete ritam pred očekivano polufinale sa Đokovićem. Ipak, osvajač Ju Es Opena već poseduje šampionski stav i kvalitet – koje ga u povoljnom razvoju okolnosti za njega mogu dovesti do ponovnog učešća u finalu Australijen Opena, na veliku štetu našeg Novaka. No, kao što rekosmo – hajde da vidimo kako će Domi početi turnir – da bismo sudili sa više preciznosti nadalje.

U gornjem delu žreba – zvezdani trag kroz isti mogli bi da ostave i osmi nosilac Dijego Švarcman, ali i verovatno najbolji mladi igrač u ATP konkurenciji u ovom trenutku – 36. na listi Janik Siner, koji je bez poraza osvojio Grejt Oušan Roud Open ATP 250 turnir u Melburnu. Doduše, moglo bi da se desi da Sinera ne vidimo ni u drugom kolu Grend slema, jer mu je voljom žreba u prvom kolu suprotstavljen 11. nosilac Denis Šapovalov – što sigurno predstavlja najteži meč početne runde turnira u muškom singlu. Šapovalov je svakako jedna od najvećih budućih zvezda svetskog tenisa, ali je u svoja 2 meča u Australiji bio previše nervozan i nedovoljno ubedljiv, te u meč sa „bezgrešnim Sinerom“ ulazi sa 2 uzastopna poraza na Australijskom tlu. Ako se i desi da Denis izbaci Janika, Kanađanin bi mogao da odhoda istom stazom kao i Italijan – pod uslovom da mu je glava mirna i da je sposoban da kontroliše broj grešaka. U svakom slučaju, ovaj deo žreba bi mogao da postane kanal za važnu promociju nekog od mladih nada svetskog tenisa na uvodnom Grend slemu sezone.

Mečevi prvog kola gornjeg dela žreba koje zbog eventualne neizvesnosti i učešća velikih teniskih imena treba sa posebnom pažnjom ispratiti bilo bi još i Čilić – Dimitrov (maksimalni dalji domet obojice – 3. kolo), Nišikori – Karenjo Busta (Kei nije bio okej sa zdravljem, što se odslikalo i na rezultate posle povratka na teren – ali njegova aura nikoga ne može ostaviti spokojnim sa druge strane mreže), kao i možda meč Fereira Silve i Kirojosa – koji bi mogao da postane novi biser u seriji skandal-klasika ako Kirijos (evidentno van konkurentne forme) ne bude istrčao na teren u dobrom raspoloženju. Naše Lajovića i Kecmanovića očekuju vremešni Stahovski (neugodan za Ducija koji „nije svoj“, dobro zagrevanje uz Snikers za Lajovića iz ATP Kupa 2020) i Poljak Majčrzak – bez neke upečatljivije teniske „lične karte“; ukratko – igrači protiv kojih bi sami sebi bili najveći protivnici, ako ne budu fokusirani na pobedu od početka do kraja (Lajović protiv Štrufa na ATP Kupu kao najbolji primer).

U donjem delu žreba prepoznajemo nekoliko mogućih „zvezdanih tragova“ koji bi mogli da se dramatično sudare već u četvrtoj rundi i značajno promene teniski pejsaž druge nedelje Australijen Opena. Prvi, rus Rubljev bi mogao da naleti na tvrd orah u vidu solidnog servera Sema Kverija u trećoj rundi, a pobeda uz preveliki zamor bi značajno umanjila šanse za prolazak u četvrtfinale u meču protiv pretpostavljenog super-smernog protivnika Roberta Bautiste Aguta. Španac bi, kao i Novak, mogao da ima lepu gradaciju forme kroz mečeve do Rubljova (Albot, Štruf, Rud), a posle njega – verovatno najveći i možda nepremostivi izazov u vidu Danila Medvedeva – koji se pre početka Australijen Opena nalazi u nizu od 14 pobeda (10 protiv igrača iz Top 10 selekcije) i 3 trofeja (uključujući i juče osvojeni ATP Kup 2021.) i po formi i rezultatima je sigurno najbolji igrač muške turneje u poslednje vreme. Danil će, doduše, imati fin izazov već u prvom kolu u liku i delu suosnivača paralelne igračke organizacije PTPA Vašeka Pospešila, a možda i Borne Ćorića u 4 kolu – ali bi njegova forma i dobra gradacija pozitivnih rezultata mogla da ga svrsta i među četvoricu najozbiljnijih kandidata za osvajanje trofeja Normana Bruksa, bez obzira da li mu se na tom putu našli Bautista Agut, Nadal, Tim ili Đoković.

Turnirske sudbine Stefanosa Cicipasa i Matea Beretinija se ove godine u Melburnu preklapaju u 4. kolu, što je velika šteta za obojicu. Italijan je stabilan član Top 10 posle izuzetnih sezona 2019. i 2020., a popularni „Cici“ već poslednje 2 godine beleži lepe rezultate na više Grend slemova (Australija, Francuska) u samim završnicama. Za obojicu će biti veoma važno kako budu podizali formu tokom turnira, a pogotovo u 3. kolu gde idu na Hurkača (Cicipas) i Hačanova (Beretini) – gde bi, uz lošiji nastup, mogli da završe svoj put kroz AO žreb. No, ko god od njih dvojice (ili četvorice) stigne do četvrfinala – bi tada mogao da igra „malo finale“ protiv Rafaela Nadala, i teško bi bilo verovati da će biti kadrovi da stupe na jedan stepenik više ove godine u Melburnu – sa koga bi ih skoro sigurno „smakao“ Danil Medvedev.

Priča o Rafaelu Nadalu, drugom nosiocu i favoritu za osvajanje Australijen Opena, u ovom trenutku izgleda potpuno nedorečena. Ljubiteljima tenisa u Srbiji ona biva posebno interesantna – jer bi njegov prvi takmičarski meč još od završnog Mastersa u Londonu prošle godine trebao da bude protiv našeg dobrog momka Lasla Đerea, ako ukoćenost u leđima koja ga prati već 2 nedelje ne bude bila nesavladiva pre istrčavanja na teren drugog dana programa turnira. Da je situacija vanredna ukazuje i činjenica da se „bik iz Manakora“ povukao iz prošlonedeljnog ATP Kupa – nešto što skoro nikada ne čini kada je branjenje boja svoje zemlje u pitanju, i da su mu dosadašnji treninzi bili veoma ograničeni i kontrolisani, kako se stanje ne bi eventualno pogoršalo. Po dostupnim informacijama, Rafa ima najveće probleme sa servisom usled spomenutog bola u leđima, i nedostatak dobrog početnog udarca na kome je toliko puno radio proteklih godina bi moglo da zakomplikuje meč sa Đereom van svakih očekivanja. Bilo bi sjajno kada bi Laslo „imao svoj dan“, bio opušten i odigrao „svoju igru“, otvorivši teren i parirajući Rafinoj igri sa osnovne linije čestim promenama pravca – što bi „rovitog Rafu“ stavilo na fizičke muke i dovelo do većeg broja grešaka iz igre. Ako Rafa uspe da, i uprkos povredi, prođe u drugo kolo – Laslo bi svoje iskustvo preneo (nadamo se) Viktoru Troickom, koji je imao dobar žreb u prvom kolu u vidu Amerikanca Moa – koga ne prati priča o igračkoj i rezultatskoj konsistentnosti u meri koja bi trebala previše da brine nekadašnjeg svetskog broja 12 i uzastopnog osvajača turnira u Sidneju – danas i Dejvis Kup kapitena reprezentacije Srbije.

Ako mu se stanje sa leđima bude popravilo, Rafa bi mogao fino da diže nivo igre do 4. kola – kada počinje serija neugodnih izazova za njega – De Minor, pa zatim Beretini ili Cicipas u četvrtfinalu, i onda ultimativni izazov u vidu Medvedeva u polufinalu Australijen Opena. Drugim rečima, Rafa bi morao da bude zdrav i u odličnoj formi do tada – da bi imao iole solidne šanse da se bori za rekordni 21. Grend slem trofej vec 21. februara. No, pred njim je dug i težak put u Melburnu ove godine – i pitanje je u kom će stanju dočekati svako sledeće kolo – a da se pritom uopšte ne bavimo mogućim susretom sa Đokovićem u velikom finalu.

Osim spomenutog meča Pospešil-Medvedev, zanimljivi mečevi prvog kola donjeg dela žreba mogli bi biti i Anderson-Beretini, Fonjini-Erber i naročito Sandren-De Minor (Tenis tradicionalno odličan u zemlji njegovog protivnika, koji je trenutno u vrhunskoj formi), dok se – uz srpske uzdanice Đerea i Troickog – Filip Krajinović susreće sa srećnim gubitnikom, iskusnim Robinom Haseom – posle koga bi preko Kventina Alisa došao do meča trećeg kola protiv Medvedeva, pod uslovom da i njegova leđa budu želela da sarađuju u narednim danima.

Nedavno ispadanje reprezentacije Srbije u grupnoj fazi ATP Kupa moglo bi da predstavlja važnu motivaciju i podstrek Novaku Đokoviću da – uz maksimalnu moguću pripremljenost u ovim okolnostima i uspostavljanje strateške dubine iz kola u kolo – dovede sebe u poziciju da se osvajanjem devetog Grend slem trofeja u Melburnu približi Nadalu i Federeru na „samo“ 2 titule do izjednačenja najvažnijeg rekorda u istoriji tenisa. Da Novak predano radi na tome da bude potpuno posvećen konačnom rezultatu, i što je više moguće umanji faktor distrakcija na terenu i van njega unutar svog operativnog sistema – moglo se videti i u nastupima na ATP Kupu, a naročito protiv Zvereva – posle izgubljenog prvog seta. Upravo to je i sam istakao tokom jučerašnjeg razgovora sa srpskim medijima, svestan da će taj kvalitet biti presudan da se napraduje iz seta u set, iz kola u kolo. Jer, ko god bude došao „na megdan“ našem asu u polufinalu ili finalu biće protivnik koji će do tada biti spreman da izazove i iskoristi i najmanji poremećaj u Novakovoj postavci igre i mentalnoj ravnoteži zarad ostvarenja najvišeg cilja. Ako se čak i, zbog trenutnih zdravstvenih problema, uloga Nadala u takvom „razračunavanju“ neznatno i umanji – činjenica je da su Tim i (naročito) Medvedev retko kada bili toliko spremni da Novaku preotmu titulu u Melburnu. Perspektiva osvajanja trofeja Normana Bruksa po deveti put za najboljeg igrača sveta bi ove godine mogla da se posmatra kao izazov na nivou imperativa, što u sebi sadrži i faktor rizika, i upozorava na to da bi Novak morao da bude više koncentrisan na efikasnost u ostvarenju pobeda iz kola u kolo – kako bi predupredio moguće povrede, zamor, gubitak oštrine i pružanja najbolje igre u najizazovnijim momentima mečeva (kojih će sigurno biti puno). Uz svo dužno poštovanje, tekuća teniska 2021. u svoj svojoj kvazi-regularnosti je daleko drugačija od one legendarne 2016. – pa i 2019. i 2020. – i Novak bi morao da bude najbolja verzija sebe kako bi osamnaesti put podigao jedan od četiri najvažnija trofeja belog sporta. Poželimo mu da takav i bude!

Vreme je (napokon) za Australijen Open 2021!

