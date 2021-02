TIJAFO BESNEO POSLE PORAZA OD ĐOKOVIĆA: Amerikanac ispljuvao sudiju i oko sokolovo, pa pričao o Novaku

Amerikanac je igrao veoma dobro ali je na kraju ipak morao da položi oružje posle više od tri i po sata igre.

“Da, igrao sam veoma dobro, zaista dobro. Bilo je teško. On je prvi na svetu s razlogom, osvojio je veliki broj slemova. On je superioran u tim momentima kada sve lomi. Bio sam blizu, miksovao sam udarce, držao ga pod pritiskom, ali to očigledno nije bilo dovoljno”, kaže Frensis.

Ovo će mu svakako bitio velika škola.

“Ovakvi mečevi ne prave mi problem. Setite se, 2019. sam izgubio u pet setova od Federera. Sa Medvedevim sam prošle godine igrao ovde u četiri. Ja sam u tom stadijumu karijere da se nalazim tu gde želim da budem, unutar 30 najboljih, i više. Da budem nosilac na ovakvim turnirima. Mislim da sam u stanju da se nosim i sa Novakom, ali mislim d ane bih smeo da gubim ovakve mečeve. Tu je razlika. Lepo je što nosim samopouzdanje iz ovog meča, iskreno to osećam sada jače nego išta”, kaže Amerikanac.

Nekoliko puta tokom obraćanja medijima čule su se njegove psovke, naročito kada je upitan o sistemu za presudu auta.

“Izvinite na mom rečniku, to je je***o bilo užasno. Mrzim ga. Ne podnosim ga. Bio je jedan gem gde sam udario snažno, Novak se čak jednom i nasmejao, odservirao je debelo u aut. Rekao sam, dobra šala. On se smeje. Bila je i jedna serva koju sam mu poslao u telo i on je promašio naredni udarac, ušli smo u komplikovan gem. Stvarno previše. Mislim, trebaće mi mnogo da se naviknem, ako nastave sa ovim sistemom. Nisam poklonik toga”, jasan je Tijafo.

Kaže da je pomalo iznenađen što je Novak tako dobro servirao u ovom meču. Srpski teniser je možda imao i jedan od najboljih mečeva što se tiče broja asova.

“Servirao je ludački danas. Rekao sam sebi, 'u stulu, u redu Izner, dođavola'. Početni gem, poslao je ka meni četiri bombe. Rekao sam, 'u redu, brate'. Servirao je dobro. I kad je to bilo potrebno, tada je slao jake servise. On ima isti tos kod svakog servisa, teško ga je čitati, ali to nije nešto što sam očekivao”.

Novak je izrekao simpatije prema onom što je Frensis rekao na terenu što se tiče eletronskog sistema.

“Mi smo takmičari, zar ne? Nisam tražio od njega da bilo šta menja, ne bih mogao. Mnogo toga je na talonu. Mislim, ja sam dobar momak, ali ne tako fin. Isto važi i za njega. Pokušavamo da pobedimo. Čak mi je to i rekao kad smo se rukovali. Rekao je, izvini. Drago mi je da razume u čemu je stvar”, zaključio je Tijafo.

