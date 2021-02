AUSTRALIJANAC NASTAVLJA GDE JE STAO: Kokinakis se prvo izvinio Novaku, a onda ga IRONIČNO pohvalio!

anasis Kokinakis australijski teniser objasnio je svoju izjavu usmerenu protiv najboljeg tenisera sveta Novaka Đokovića zbog njegove povredel

"Oporaviti se od takve povrede mišića za dva dana? Novače, nauči me!", rekao je Kokinakis

Sada je pokušao da opravda svoje reči.

"Nemam ideju kako mu je i kroz šta prolazi, samo znam da mu je pukao mišić. Ali, nisam mislio ništa loše kada sam to rekao, samo mi nije jasno kako se tako brzo oporavio. Poštovanje, mogao bi da me nauči. Znam da će neki srpski navijači misliti da sam želeo da ga vređam i uzeti me na zub, ali to nije tako. Meni je bilo potrebno nekoliko meseci da se oporavim od povrede od koje se on oporavio za dva dana. Svaka čast, paklen igrač", rekao je Australijanac

Čini se da u ovom izvinjenju postoji određena doza ironije.

Kurir sport

Kurir