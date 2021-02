KARACEV POSLE POLUFINALA SA ĐOKOVIĆEM: Naučio sam da mogu da igram sa svakim, Novak igra najviši nivo tenisa!

Aslan Karacev, kvalifikant koji je svakoga oduševio igrom i koji je tek zaustavljen u polufinalu od strane Novaka Đokovića, rekao je nakon meča da najbolji teniser sveta igra na potpuno nekom drugom nivou.

"Pomoglo mi je to igranje pred publikom. Što ih je više, veća je podrška. Mislim da bi moje izdanje bilo potpuno drugačije, bolje igram sa publikom. Da, razlika u nivou je velika, to je najviši nivo tenisa. On vam ne daje besplatne poene. I kada ja serviram, svaki poen moram da zaslužim. Nije me služio servis danas, poeni su bili dugi. Njegov servis je bio dobar i to uvek stvara pritisak", naveo je Karacev.

Novak Đoković pobedio je 3:0 i plasirao se u deveto finale u Melburnu. Bajka Rusa se završila.

"Bile su to dve sjajne nedelje za mene. Dobro iskustvo. Igrati protiv Novaka je posebno iskustvo, osetiti tu igru, videti način na koji on igra. Osećaj je neverovatan. Bilo je mnogo ljudi, osetio sam podršku, dobra je atmosfera. Pomoglo mi je to igranje pred publikom. Što ih je više, veća je podrška. Mislim da bi moje izdanje bilo potpuno drugačije, bolje igram sa publikom".

Lekcija je naučena u Melburnu.

"Naučio sam da mogu da igram sa svakim. Da budem tu i nadmećem se sa svima. Ovaj Australijan open mi je veliki korak u karijeri i mnogo mi je pomogao", zaključio je Rus.

