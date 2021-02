MEDVEDEV EKSKLUZIVNO ZA KURIR: Đoković je drugi nivo tenisa, morate da uradite nešto drugačije da biste ga pobedili!

Izveštač Kurira poželeo je Medvedevu sve najbolje u nedelju, uprkos tome što je srpski novinar i upitao ga da li i on smatra isto kao i Novak da mu je njegova mentalna snagu i inteligencija u igri najjače oružje i da li je ovo jedan od najvažnijih mečeva protiv Novaka u dosadašnjem rivalstvu

"Sigurno, rekao sam mnogo puta, kada igrate protiv velike trojke, posebno prvi put protiv svih njih, shvatite da je to drugi nivo, tako da morate da uradite nešto drugačije u meču protiv njih da biste ih pobedili. To je ono što vam takođe pomaže da pobedite druge momke i koji su blizu njihovog nivoa ili su možda već došli do toga. Naravno da ne pričam o mnogima, već samo nekima od njih" , rekao je Medvedev kroz smeh i nastavio o meču u nedelju:

foto: EPA Justin Lane

"Sigurno je to moj najveći meč protiv Novaka, finale grend slema, čak i da imam iskustva, imao sam samo jedno, on zna bolje šta je to. Prema onome što sam video na TV-u, bitna je inteligencija, da znaš koji potez kad da uradiš. Nikad se ne zna hoće li to biti dropšot ili lob ili servis. Da bi pobedio u svakom trenutku morate da donosite najbolje odluke, da bi imali šanse da pobedite u meču. To će biti najvažnije u nedelju", zaključio je Medvedev,

Vuk Brajović / Kurir sport

Kurir