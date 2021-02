ĐOKOVIĆ POSLE OSVAJANJA TITULE PORUČIO: Mi i dalje vodimo glavnu reč!

Srpski teniser Novak Đoković rekao je da je u današnjem finalu Australijan opena i pobedi protiv Danila Medvedeva iz Rusije odigrao najbolji meč na ovogodišnjem turniru i naveo da stariji igrači i dalje vode glavnu reč u muškom tenisu.

Đoković je danas osvojio devetu titulu na Australijan openu, ukupno 18. grend slem trofej u karijeri, pošto je pobedio Medvedeva sa 7:5, 6:2, 6:2.

On se uoči turnira našalio da neće mladjim igračima prepustiti titulu posle uspešnih godina u Melburnu. Prvi igrač sveta igrao je u devetom finalu u Melburnu i osvojio je deveti trofej.

"To je bila riskantna izajva, ali posle svih ovih godina zaslužio sam da mogu to da kažem, da budem samouveren u igru i moj rekord u finalima. To nije nepoštovanje prema Danilu ili drugim igračima nove generacije. Kažu da oni polako preuzimaju muški tenis, ali to se još ne dešava, ljudi pričaju da se to već desilo, ali mi držimo sport", rekao je Đoković posle meča.

"Medvedev jeste ispred te nove generacije, imate (Aleksandra) Zvereva, (Stefanosa) Cicipasa, (Dominik) Tim je već grend slem šampion, oni konkurišu na grend slem turnirima, ali ćemo Rafa (Rafael Nadal), Rodžer (Federer) i ja probati da im otežamo", dodao je 33-godišnji Djoković.

Govoreći o današnjem meču, Đoković je rekao da je dobro počeo, kada je poveo 3:0, ali da je u nastavku prvi set bio težak posle dobre igre 25-godišnjeg Rusa.

"Uspeo sam da pronadjem pravi potez u pravom trenutku, na kraju sam mu oduzeo servis na 6:5. To je bilo veliko olakšanje, drugi i treći set sam dobio sa 6:2, ali svako je mogao da se odlepi. Znao sam koliko je sposoban za dobar rezultat. Probao sam da budem tu blizu, da mu ne dajem mnogo. Ovo je bio moj najbolji meč na ovom turniru", rekao je Đoković.

Srpski igrač dodao je da je imao dovoljno vremena da se pripremi za finale.

"Moraš da se prilagodiš protivniku, imao sam sreću da u svojoj igri imam razne opcije, različite stilove i to je došlo do izražaja. Znao sam šta moram da uradim. Bilo je neizvesno do 6:5, dok mu nisam oduzeo servis, ali znao sam da kontrolišem meč. On voli da igra u ritmu, ima sjajan servis, jedna od ključnih stvari bio je ritern, mnogo sam vratio od njegovog servisa", naveo je.

"Dozvolio sam mu malo as servisa i lakih poena. Uspeo sam da čitam njegov servis, da se pozicioniram. Znao sam da imam potez, da imam igru", dodao je Đoković.

On je tokom turnira imao problema sa povredom stomačnog mišića, ali su ga i kritikovali australijski mediji zbog njegovih izjava o uslovima u karantinu zbog pandemije korona virusa.

"Ovo je u emotivnom smislu svakako jedan od najtežih turnira u karijeri. Ali, uspeo sam sebe da zaključam u školjku, nisam dozvolio da me nešto poremeti, posvetio sam vreme da se oporavim mentalno i pripremim telo da bude spremno. Radio sam sa mojim timom i uspeo. I sebe sam iznenadio kako sam uspeo da se oporavim i ostanem jak. Mnogo pozitivnih stvari nosim sa ovog turnira, a sada moram da napravim pauzu", rekao je Đoković.

