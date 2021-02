ĐOKOVIĆ UZEO PEHAR, PA PRIZNAO: Pokidao sam mišić u Melburnu

Đoković je osvojio deveti trofej u Melburnu, ukupno 18. grend slem titulu u karijeri, pošto je u finalu pobedio Danila Medvedeva iz Rusije sa 7:5, 6:2, 6:2.

Prvi teniser sveta je u meču trećeg kola protiv Tejlora Frica iz SAD pokidao mišić.

"Odmah sam osetio da je pukao stomačni mišić. Posle meča sam rekao da pretpostavljam da je to, ali sam osetio da je pokidan. Bilo je spekulacija, pitali su se kako sam se brzo oporavio, da je to nemoguće. Shvatam ih, svi imaju pravo na svoje mišljenje, ali to nije fer. Ali nije ni prvi ni poslednji put. Nisam dozvolio da to utiče na moju igru, osvojio sam trofej kao odgovor na sve to", rekao je Đoković.

"Nije bilo optimistično da ću da igram osminu finala, dva sata pre meča nisam znao da li ću da igram. Bol je bio podnošljiv i prihvatio sam da uz to moram da igram. Zahvalan sam medicinskom timu", dodao je prvi igrač sveta.

On je rekao da ga boli i da ne uživa kada ga napadaju otvoreno u medijima.

"Ne mogu da kažem da me nije briga, ali mislim da imam debelu kožu, da se nosim sa tim stvarima i koncentrišem na ono što mi je bitno", dodao je.

On je najavio da će krajem godine biti objavljen dokumentarni film u kome će biti objašnjeno šta se sve dogodilo u Australiji.

"Ovo je bio rolerkoster, pomešane su mi emocije, mnogo je žrtvovanja, patnje na početku se nismo osećali dobrodošlim pogotovo zbog onoga što su mediji pisali o teniserima, ali ovo je bio uspešan turnir za Australiju i organizatore. Teško da ćemo bilo gde videti publiku na tribinama", dodao je on.

Đoković je rekao da još nije odlučio na kojim turnirima će igrati ove sezone pošto nije lako stalno biti na putu.

Kurir sport / Beta

Kurir