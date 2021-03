AMERIKANAC SVE PREDVIDEO PRE 14 GODINA Neverovatno! Isplivao tekst iz 2007. godine, čovek je bio uveren da će Novak biti NAJBOLJI!

Američki novinar Piter Bodo davne 2007. godine napisao je tekst u kom je istakao da je Novak "savršen teniser", da je spektakularno talentovan i da se neće zaustaviti!

Danas se mnogi slažu da je Novak savršen igrač, ali retko ko je pre 14 godina verovao da Srbin može da ispiše istoriju belog sporta.

Đoković je u Melburnu po deveti put osvojio trofej namenjen pobedniku Australijan opena. Izjednačio se sa Federerom po broju nedelja na prvom mestu ATP liste (310) i naredne nedelje će postati apsolutni rekorder u ovoj kategoriji. Srbin ima i 18 Grend slem titula, pa mnogi smatraju da je samo pitanje vremena kada će oboriti rekord koji trenutno drže Rafa i Rodžer sa po 20 osvojenih trofeja.

Američki novinar Piter Bodo verovao je da Novak može da postane tenisko čudo.

Kada je 2007. godine gledao meč tada 19-godišnjeg Srbina napisao je sjajan tekst u kom je zaključio da je Novak "savršen teniser".

Bodo je rešio da se podseti svog teksta. Za "Tennis Channel" otkrio je da nije znao mnogo o srpskom teniseru do tog Indijan Velsa, pa je odlučio da pažljivo pogleda njegov duel protiv Žilijena Benetoa. Novak je slavio ubedljivo 6:3, 6:1, a Amerikanac je nakon meča bio pun utisaka.

"Servirajući za set, Đoković je "pao" na 0:40, kada je usledio glasan urlik. Ovo kao da mu je pomoglo, jer je dva sledeća poena osvojio snažnim "insajd-aut" forhend vinerima. Ovo je jedan kul momak. "On je emotivan momak, ali nekako, to nikada ne utiše na njegove udarce. Đokovićev servis je prava lepota, smrtonosan kao ujed kobre. To je servis koji je jako sličan onom servisu Pita Samprasa, samo možda malo sporiji", napisao je Bodo.

Bodo je pre 14 godina video da Novak ima neverovatan potencijal.

"Možda on nije savršen, ali on je spektakularno talentovan igrač kojeg njegov perfekcionizam neće zaustaviti. To je najsavršenije koliko neko može da bude", zaključio je tada Bodo.

foto: Profimedia

Kurir sport/Mondo

Kurir