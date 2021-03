RODŽER POTPISAO KAPITULACIJU! Federer: Trka za REKORDIMA je važnija Novaku i Rafi nego meni!

Švajcarac naglašava da ga u ovom periodu karijere više brinu zdravlje i povreda, nego rekordi.

"Mislim da je to dobra, interesantna debata. Neverovatno je to što su Novak i Rafa uradili u poslednje vreme, nemaju ni oni više baš 25 godina, a u stanju su da pobeđuju. Novak opet u Australiji, Rafa ponovo u Parizu. Deluje kao da su na vrhuncu i to je sjajno za tenis. Više brinem o svojoj igri i svom zdravlju nego o rekordima", rekao je Federer

Federer se osvrnuo na svoju karijeru i rekao da je njemu Pit Sampras bio taj koga treba prestići i čije rekorde treba oboriti.

"U ovom momentu je ta trka možda važnija njima nego meni. Za mene je bilo vrlo važno da izjednačim rekord Pita Samprasa i posle da ga prestignem. Kada se rekord obori, onda samo želite da date sve od sebe posle, što sam i ja pokušao. Za njih dvojicu sam možda ja referenca kao što je Pit bio za mene. U drugačijoj sam situaciji, voleo bih da zadržim sve rekorde, ali rekordi i postoje da bi se obarali. Oni su nestvarni, svi to znamo, nadam se da će nastaviti i da će uraditi sve što žele, da mogu da se osvrnu i da se ne kaju ni zbog čega kad završe karijeru", to je ono što sva trojica želimo i ako je tako, mirno ćemo spavati.

Federer će takmičenje u Dohi startovati od drugog kola, u kojem će igrati protiv boljeg iz meča Žeremi Šardi – Danijel Evans.

