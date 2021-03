ZAPAD BOLI ŠTO JE SRBIN NAJBOLJI! Armenulić bez dlake na jeziku: Iz čiste PAKOSTI ponižavaju Novaka! OVO se nikada nije desilo!

Srpski teniski stručnjak Radmilo Armenulić komentarisao je odnos zapadnih medija prema najboljem teniseru sveta Novaku Đokoviću.

Šta god da uradi ili izjavi, na terenu i van njega, Novak Đoković se uvek nađe na meti pojedinih medija, koji koriste svaku moguću priliku da ga predstave kao najvećeg negativca u istoriji belog sporta.

Ne zanima ih da li je nešto istina ili laž, glavni cilj je da se Srbin što više ocrni!

Jedan od najvećih ovdašnjih poznavalaca "belog sporta", Radmilo Armenulić, smatra da je nezamislivo da nekog toliko uspešnog na tako sraman način kritikuju.

"Koliko se ja sećam, a sećam se baš dobro, nikada nije postojao neko toliko uspešan, a da su ga toliko kritikovali mediji. Nezamislivo mi je toliko ponižavanje nekog ko je vidljivo najbolji. Po mom mišljenju, to je čista ljudska pakost koja dolazi iz zapadnih zemalja, a oni to rade jer nemaju nekog ko može da parira Đokoviću, toliko je dominantan. Ali, drago mi je što Noleta to sve manje dotiče", rekao je Armenulić za Novosti.

foto: AP

Armenulić ističe da takve stvari sigurno pogađaju Novaka, ali je vremenom naučio da istrpi nepravdu.

"Sigurno ga to u dubini duše pogađa, pa i on je živ čovek, ali shvatio je da je situacija, jednostavno, takva i da se neće promeniti, pa se zato nosi odlično sa svim kritikama. Ne daje im to zadovoljstvo da im odgovara, jer bi ga to uništilo. Ali ne mogu da razumem to, da njega kritikuju kada radi sve što rade i drugi. Na primer, kada slomi reket, pa kao da je jedini koji to čini", pita se srpski stručnjak.

Armenulić smatra da se odnos stranih medija prema Novaku neće promeniti.

"Teško da će se išta promeniti, sve dok bude toliko uspešan. Jedino, možda, kad doživi neki poraz, tad će se setiti da napišu ponešto pozitivno. Ali, sve dok niže rekorde, biće i kritika", zaključio je Armenulić.

Kurir sport/Novosti

Kurir