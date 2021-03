NIJE PODNOSIO ŠTO JE NOVAKOV BRAT! Srđan o sinu Marku: To mi je rak-rana što živi u Španiji! Sve ću učiniti da se vrati u Srbiju!

Marko Đoković je izabrao Marbelju za mesto za život, a njegovog oca Srđana to najviše boli.

"Sve ću uraditi da se Marko vrati u Srbiju. To mi je rak-rana što živi u Španiji. Nije podnosio to što je Novakov brat. Gde god da se pojavi, svi bi ga saletali i pitali za Novaka, a on je govorio da ga puste na miru, da je on Marko. Zato je otišao. Na leto završavamo veliku kuću nadomak Rume, nadam se da ću ga tako privući da dođe", rekao je za RTS Srđan Đoković i dodao:

foto: Profimedia

"Što se Noleta tiče, on je malo u Monaku, malo u Marbelji, ali za godinu-dve će živeti među svojim narodom", dodao je Đoković.

(Kurir sport)

Kurir