"To je neverovatno dostignuće. U svetu tenisa svakako više pričamo o grend slemovima nego o bilo čemu drugom, ali ovo je takođe važno i siguran sam da je srećan zbog toga. Kako je igrao do sada, mislim da je u stanju da stigne do 400 nedelja na vrhu. Mi mlađi ćemo pokušati da mu to ne dozvilimo. Ja nisam uspeo da mu naudim u finalu Australijan opena, ali to je sport. Niko mu neće dati lak prolaz, moraće da se potrudi da zaradi i taj uspeh", kaže Medvedev.

foto: AP

(Kurir sport)

Kurir