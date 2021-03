DŽUMHUR SE OGLASIO POŠTO JE OPTUŽEN ZA PRETNJE UBISTVOM: Teniser iz BiH objasnio zašto je burno reagovao VIDEO

Damir Džumhur, teniser iz Bosne i Hercegovine, imao je incident sa sudijom na turniru u Akapulku nakon čega je diskvalifikovan.

Džumhur je optužen da je sudiji u stolici pretio da ge ća ubiti.

Međutim, Džumhur negira te navode i kaže da je on svojevoljno napustio meč i da nije pretio.

- Damir Džumhur nije diskvalifikovan. Damir Džumhur je svojevoljno napustio teren, zbog ponašanja i odluka glavnog sudije koje nisu bile objektivne ni korekne. Još jedna jako bitna stvar koja može da se pročita na portalima je da sam pretio da ću nekoga da ubijem? Da li ste vi ljudi svesni šta to uopšte znači i otkud vam to uopšte? Otkud ta zloba da se takve stvari pričaju uopšte? Od medija se očekuje da objektivno, korektno i istinito prenose informacije, a ovog puta je to izostalo - napisao je Džumhur.

On se na kraju ipak pokajao zbog svog postupka.

- Na kraju, izvinjavam se mojoj porodici i mojim najbližima i naravno onima koji me podržavaju što sam se ovako emotivno poneo i što nisam pokazao jačinu, što sam još jednom pokazao da ovakve stvari mogu da utiču na mene da pokažem svoju lošiju i slabiju stranu.

