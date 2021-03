POTVRĐENA DOMINACIJA MLADIH ASOVA PRED POLUFINALE DUBAIJA: Da je još jedan red iznenađenja moguć pred sam kraj turnira?

Da li su Šapovalov i Rubljov apsolutni favoriti za finale u Emiratu - ili je još jedan red iznenađenja moguć pred sam kraj turnira?

Iako su prvi stupci izveštaja sa turnira ATP serije 500 u Dubaiju poslednjih dana rezervisani za Denisa Šapovalova zbog činjenice da su njegovi mečevi prvi na programu - danas je, pored tog razloga, ono što je rekao svakako vredno pažnje i posebnog mesta u uvodu pregleda dana. Kanađanin impresivno igra u Emiratu, današnji meč protiv Šardija je bio demonstracija totalnog tenisa u kome je Denisa služilo baš sve. Sjajan, varirajući servis, preciznost u razmenama, agresivnost, optimiizirani ritern i rutinsko rešavanje izazovnih situacija su aspekti igre koje su i izveštači i Denis izdvojili u razgovoru posle pobede od 7:5 6:4 - ali je on iznad svega istakao "kretanje, jer kad se dobro krećem kao što sam danas - onda mogu da ostvarim sve svoje taktičke zamisli i izvedem sve elemente moje igre na željeni način!" No, ono što je pobudilo barem jednako toliko interesovanja su bili njegovi stavovi povodom uslova u kojima se održava ATP turneja od početka pandemije korone.

"Mentalno je veoma teško podnositi mehure i izolaciju kojom smo podčinjeni u dužem periodu, i meni će biti neophodno da pravim pauze kako bih ostao normalan," iskren je Denis, i nastavlja:"Očekujte da će igrači nastaviti sa brojnim otkazivanjima učešća na turirima - em zbog veoma komplikovanog protokola putovanja, em zbog pritisaka koje donose pravila izolacije - ali naravno i zbog značajno umanjenih honorara. Jednostavno, mnogima se neće isplatiti da idu na duga putovanja - kao što je na primer Majami sledeće nedelje - samo da bi koji dan kasnije putovali za Evropu - i tenis će svakako patiti ako ne uspe da se prestroji po uzoru na neke druge sportove. Naravno, odsustvo brojnih asova ujedno stvara šansu nekima da ostvare dobre rezultate - ali to nije ambijent koji je dobar za naš sport u celini!" jasan je Šapovalov.

Njegov protivnik u polufinalu - prvi kvalifikant koji je došao do ove faze takmičenja u istoriji turnira u Dubaiju - dobio je veliko priznanje od nekadašnjeg učesnika Grend slem finala i redovnog člana Top 10 selekcije godinama. "Lojd Heris ima kvalitet za Top 20, a jednog dana i za Top 10 igrača," jasan je Kei Nišikori u rezimeu njegovog poraza od Južnoafrikanca 1:6 6:3 3:6: "Imam osećaj da sam, posle ovoliko odigranih mečeva - učestvovao u dva turnira, a ne jednom," šali se tvorac najvećeg iznenađenja turnira po dosasdašnjem plasmanu. "Servis me je sjajno služio u prvom setu, ali je Kei nekim čudom počeo da ga čita u drugom, time me dosta iznenadio i došao do igre na koju tada nisam imao adekvatan odgovor. Počeo sam bolje da osećam loptu krajem tog seta, a onda su se stvari vratile na svoje - i došao sam do odlučujućeg brejka u najbolje moguće vreme u trećem setu," opisuje najvažnije momente meča Lojd. "Osećam da iz meča u meč dižem nivo igre u svim bitnim elementima, a od početka godine sam posvetio puno pažnje radu na detaljima i prepoznavanju stvari u kojima bih trebao da napredujem - što je ovde u Dubaiju do sada dalo odlične rezultate!" ističe Heris

U donjem delu žreba - na programu će bit rusko polufinale, u kome će se sa različitih strana mreže naći nedavni partneri u šampionskom dublu u Dohi - Karacev i Rubljov. "Čudo iz Melburna" nije bilo baš govorljivo pred medijima posle pobede nad Sinerom - čime je Aslan možda želeo da da do znanja da je rekao sve što je imao - na terenu, ali je u odgovoru Kuriru naznačiio da je ovakav niz uspeha "potvrda vere u sebe i samopouzdanja koje je stvarao već neko vreme - i da ovi uspesi dolaze kao prirodna progresija napornog rada i pozitivnog stanja svesti." Bilo kako bilo, protiv Rubljova bi morao da odigra meč života kako bi otišao jedan stepenik više u Dubaiju - jer je mnogo slavniji sunarodnik skoro rutinski slomio "maratonca" Fučoviča - čiji je jedini scenario za uspeh u četvrfinalu bio da dobije prvi set. Kako mu to nije pošlo za reketom, Mađar je digao ruke od turnira na kome je do pobede u sva tri meča do sada došao posle tri seta - a Rubljov opravdao status drugog nosioca i najdominantnije od svih overio svoje učešće u polufinalu.

"Mečevi sa Martonom su uvek bili dramatični, i to naš odnos čini posebno bliskim. Sa Aslanom nisam nikada igrao do sada, i samim time ću biti usresređen na to da odigram svoj tenis na najvišem mogućem nivou. Ovo ja svakako veliki uspeh za ruski tenis," naglašava Rubljov. "Znam da imam sklonost da opteretim sebe raznim imperativima, i - iako je niz mojih nedavnih uspeha zaista značajan - mislim da bih postizao i bolje rezultate da do mogu da izbegnem. Na primer, bio sam opušten na ATP Kupu - a onda, na Australijen Openu - sušta suprotnost. Turnir u Dubaiju je lepa prilika da osvojim značajne bodove, a nadam se da će mi i proređeni žreb u Majamiju biti naklonjen da nastavim sa dobrim rezultatima i napretkom na ATP listi. Evo, i sada kada mi vi iz medija brojite pobede (23), ja potpadam pod tenziju..." šali se dovoljno opušteni Rubljov pred sverusko polufinale.

Upravo taj meč bi mogao da bude nešto neizvesniji u polufinalnom programu u petak - jer nije isključeo da bi Rubljov mogao malo i da kalkuliše sa planovima za Majami, i odluči da bi mu bilo vrednije da napusti Dubai dan ili dva ranije nego da uloži maksimalni trud u osvajanje "Srebrnog jedrenjaka" u subotu veče. U igračkom smislu, nimalo nije preterivanje reći da bi Karacev mogao da odigra hrabro i sa puno autsajderskog inata - što bi moglo da stavi Rubljova na iskušenja sa kojima se skoro uopšte nije susretao u dosadašnjem toku turnira. Rubljov je fajter, pozitivno prgav i željan nadmetanja, ali je nemali broj puta pod spomenutim pritiskom prikazao i svoju najgoru stranu - nervozu i ishitrenost. Jedini korektivni faktor koji bi tada mogao da ga mentalno vrati u meč i igrački na željenu poziciju na terenu bila bi žudnja za nadmetanjem i pobedom - i zato bi Andreju bilo dobro da uđe u ovaj meč sa jasnim motivima. Od kada je teniski svet saznao za Aslana Karaceva, on dosta ujednačeno igra svoju igru - snažnih servisa i udaraca iz svih pozicija, sa dosta rizika ali i moguće koristi ako bude dobro osećao lopticu. On je taj - a ne Rubljov - koji je nastupio u polufinalu Australijen Opena - i ako bi neko bio brzoplet u oceni da je u ovom meču Rubljov apsolutni favorit - mogao bi grdno da se prevari.

Polufinale gornjeg dela žreba bi moglo da donese neke uzbudljive momente oplemenjene posebnim kvalitetima Herisa i Šapovalova - ali je Kanađanin taj koji bez previše lažne skromnosti može da bude posmatran za favorita u tom "polufinalu Komonvelta". Glavni razlog tome je odlična gradacija forme od početka turnira, visok nivo samopouzdanja i impozantni statistički registri u svim segmentima igre. Heris bi mogao na kratko da profitira ili opuštanjem ili nekim kraćim padom u tonusu kod Denisa - čime bi stvari mogle da se malo zakomplikuju u drugom setu - ali bi Šapovalov najednom morao ili da strašno podceni svog protivnika ili da odigra loš meč usled pritiska izazvanim imperativom ulaska u veliko finale - pa da bi Heris shvatio da ima šanse da izbori mesto u programu dana za subotu. Malo verovatno, ponavljamo - ali da vidimo šta će nam sam meč doneti...

Na korak do finala u Dubaiju - tenis nove generacije teniskih asova doživljava svoju punu afirmaciju. Kako stvari stoje sa zbivanjima na ATP turneji na terenu i van njega - ovo bi mogao da bude dosta čest prizor u završnicama brojnih turnira u "Open Korona Eri" - i biće zanimljivo videti kako će afirmisani šampioni mogli da odgovore na seriju ovakvih izazova...

(Vuk Brajović)

