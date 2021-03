ĐOKOVIĆ BIO NA IVICI SMRTI! Velika porodična DRAMA najboljeg tenisera sveta!

On je gostovao je u emisiji "Dnevni red" na televiziji B92, a u jednom delu se dotakao si i životne drame i bolesti koja ga je zadesila pre nekoliko godina.

"Bilo je teško imao sam sepsu i jedno tri nedelje mi je život visio o koncu. Prebacili su me za Minhen jer nisam imao uslova za izlečenje. Nole je igrao završni turnir u Londonu i tu pobedu je meni posvetio. I to mi je značilo kad sam video i čuo. On je hteo da bude samnom i da ne ide na turnir. Ja sam mu rekao ne. Ti tati daješ snagu kad igraš i pobeđuješ - rekao je Srđan Đoković.

