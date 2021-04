NOVAK KAD NAIĐE NA ZID, STANE I RAZMISLI, A JA UDARAM GLAVOM! Srđan OŠTRO o Federeru: On je veliki šampion, ali nije dobar čovek!

Novaku uposlednje vreme čak i zameraju izjave njegovog oca Srđana.

"Očito da nemaju baš najbolje mišljenje o nama i da im stalno nešto smetamo. Pravo da vam kažem, ni ja ne želim da budem deo tog njihovog sveta. Nešto mi se čini da je taj njihov svet izvitoperen", rekao je Srđan gostujući u emisiji "Kec na jedanaest" K1 televizije i nastavio:

"Pa baš mi nešto žao što im ne prijaju. Govorim samo istinu, to što njima ne prija, šta da radim? Oni ga toliko blate, toliko pričaju ogavne stvari o njemu da je to prosto neverovatno. Ovo što ja odgovaram malo oštrije je 0.01% u odnosu na to kako se oni ponašaju prema tom ogromnom šampionu kojeg nikada više neće imati u tom svetu."

Objasnio i kako je Novak tako smiren, za razliku od njegovog oca.

"Ono najbolje od mene i moje supruge je on uzeo. Od mene srčanost i hrabrost, a od mame mirnoću i staloženost. On kad naiđe na zid, on stane pa razmisli, a ja udaram glavom dok ne padnem u nesvest."

Otkrio je i da više ne gleda Novakove mečeve.

"Ne gledam. Sad sam finale Australijan opena gledao možda par minuta. Šta radim? Blejim okolo. Samo čekam da se završi set, pa da mi jave. Dijana gleda, žene su jače od nas.

Srđan je spomenuo i Rodžera Federera

"Pre jedno 15 godina je on napao mog sina dok je on bio još mlad sa 18-19 godina, znao je da dolazi neko ko će biti bolji od njega. Rekao sam tad da je on veliki šampion, u to vreme najbolji, ali koliko je veliki šampion, isto toliko nije dobar čovek",zaključio je otac Novaka Đokovića.

