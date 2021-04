ANA STIŽE U SRBIJU: Đorđe Đoković potvrdio da se sa Ivanovićevom razgovara o dolasku u Beograd i otkrio ko dolazi na turnir

Najpre je objasnio ko će igrati, a ko je, ipak, odustao od ATP turnira u Beogradu koji se igra od 19. do 25. aprila.

- Pored Novaka Đokovića igraće Gael Monfis, Dominik Tim, Aslan Karacev, biće i Filip Krajinović, Laslo Đere, Miomir Kecmanović. Veliki broj igrača iz Top 30 na svetu što je neverovatno za događaj od 250 bodova, jer imamo velikog protivnika Barselonu, koja ima turnir serije 500. Imali smo nesreću što je otkazao Borna Ćorić i Vavrinka višestruki grend slem šampion. Ova godina je veoma teška za sve, teniseri nemaju slobodu i to izaziva mnogo povreda. U glavnom žrebu je 28 učesnika. Nažalost, nismo u mogućnosti da imamo publiku, situacija je teška, mnogo je zaraženih na dnevnom nivou, sporovodimo sve mere da sačuvamo zdravlje igrača, rekao je Đoković.

Otkrio je i humanitarnu akciju koja će se sprovoditi u toku turnira.

- Trudimo se da izvučemo humanitarni karakter iz svakog događaja koji radimo, svakim as servisom će se donirati određena svota novca. Nagradni fond turnira je 650.000 evra, što je veoma visok nivo s ozbirom na dešavanja u svetu. Naš cilj je da turnir postane član 500 kluba, zato smo i birali tu nedelju. Trudimo se i radimo na najvišem nivou da za godinu dana ili dve dođemo do ATP 500 licence. Beograd i Srbija to zaslužuju pored silnih šampiona. To je težak proces, treba da se držati visoko iznad standarda. Ove godine nije moguće da turniri dobiju veće licence, želimo da ove godine prevaziđemo sva očekivanja.

Govorio je i o ženskom turniru.

- Ponosni smo što smo uspeli da dovedemo i WTA 250 turnir i čelendžer. Veoma smo ponosni na to, ženski tenis je i te kako zaslužio da imamo turnir, kada se pogledamo kakve smo grend slem šampionke imali, to će nadam se motivisati naše devojke da guraju sve bolje na listi. Rano je da pričamo o igračicama, licencu smo potpisali pre sedam, 10 dana. Moći ćemo da iskoristimo infrastrukturu u cilju smo da dovedemo naše ambasadorke tenisa.

Đorđe Đoković je potvrdio da se radi na tome da Ana Ivanović dođe na turnir u Beogradu.