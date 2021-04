DUŠAN VEMIĆ PRED DUELE U KRALJEVU: Verujem u naše devojke i pobedu!

Srbija i Kanada oči u oči u Kraljevu 16. i 17. aprila 2021. u hali Sportskog centra Ibar u Kraljevu u okviru Bili Džin King kup meča plej of-a za plasman u kvalifikacije Svetske grupe za 2022. godinu. Selektori obe selekcije, srpske Dušan Vemić i kanadske Hajdi El Tabah objavili su danas imena igračica na koje će računati u predstojećem susretu Bili Džin King kupa.

Selektor Vemić se odlučio za sledeći tim: Nina Stojanović (85. u singlu na WTA listi, 57. U dublu), Olga Danilović (158 WTA singl, 276 dubl), Aleksandra Krunić (221 WTA singl, 56 dubl), Ivana Jorović (237 WTA singl) i 16- godišnja Lola Radivojević (najbolja juniorka Srbije koja se nalazi na 59. mestu ITF liste). Selektorka Kanade na gostovanje Srbiji dolazi sa sledećim igračicama: Lejla Fernandez (WTA singl rang 72, dubl 151), Rebeka Marino (WTA singl 223, dubl 571), Šeron Fičman (WTA dubl rang 54), Kerol Žao (WTA singl rang 426). Prvog dana takmičenja (16. april) igraju se dva singl meča (prvi počinje u 14 časova, po završetku prvog sledi drugi singl meč), drugog dana takmičenja (17. april) igraju se dva singl meča i dubl susret, prvi singl počinje u 11 časova, zatim sledi drugi singl nakon kojeg sledi i dubl meč.

foto: TSS/ Jelena Vemić

- Iznenađen sam izborom tima sa kojim Kanada stiže u Kraljevo. Sigurno je da su planirali da nosilac bitke protiv nas bude njihova najbolja teniserka Andresku, šesta igračica sveta, ali dogodilo se da je ona u finalu Mastersa u Majamiju pre nekoliko dana doživela povedu i predala meč u drugom setu, što je desetkovalo redove našeg protivnika. Nema ni Oženi Bušar koja je takođe bila top ten igračica i u poslednjih pola godine se vraća i napreduje, beleži dobre rezultate i uvek je nezgodan protivnik. Oslabljena Kanada nam stiže, a mi smo očekivali njihov najjači tim, jer ovo kolo takmičenja je jako važno, daje timu šansu da se plasira u Svetsku grupu kojoj svi težimo, a sa druge strane onaj ko izgubi pada ponovo u zonsko takmičenje koje je jako naporno, iscrpljujuće i sa kojim niko nije srećan. Tu su i Olimpijske igre ove godine, koje takođe imaju težinu i donose prevagu da se najbolje igračice odazovu pozivu selektora za Bili Džin King kup koji je specifično takmičenje, kao što je i Dejvis kup. U dva dana imamo pet mečeva, što je jako zahtevna struktura, ja se nadam i verujem da će naše devojke pokazati formu i timski duh, da će jedne od drugih izvući maksimum i ceo stručni štab će im pomoći da one to i učine. Verujem da će naše devojke pružiti maksimum i dati šansu sebi i našoj reprezentaciji da pobedimo. Igramo kući, bez publike, a od avgusta prošle godine sva teniska takmičenja se igraju u vrlo sličnim uslovima. Kanada ima dve iskusne igračice u ovom sastavu koji su najavili za dolazak u Srbiju. Od četiri igračice koje stižu najneiskusnija je ujedno i najbolja, to je Lejla koja ima 18 godina i koja je osvojila WTA titulu sada u martu na takmičenju u Montereju. Tu je i veteranka Marino koja se sada vraća tenisu i koja je uvek nezgodna zbog stila igre, Karol Žao nije igrala previše turnira u poslednjih 18 meseci, Fičman je specijalista dubla, umela je ranije dosta dobro da igra i singl, sve u svemu biće zanimljivo, a mi se nadamo da u ćemo u narednih deset dana do meča imati dovoljno vremena da se pripremimo i da naša najbolja igra koju budemo pružili bude dovoljna za pobedu – zaključio je selektor Vemić.

Pobednik meča u Kraljevu obezbediće plasman u kvalifikacije 2022. u kojima će se boriti za ulazak u završni turnir Bili Džin King Kupa (bivšeg Fed kup takmičenja) koji će se održati u aprilu mesecu 2022. i u kome će se za šampionski trofej boriti 12 najboljih selekcija sveta. Poslednji put Srbija i Kanada odmerile su snage 2014. u Montrealu kada je do pobede stigao domaćin rezultatom 3:1.

