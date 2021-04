NOVAK PROKOMENTARISAO ODLAGANJE ROLAN GAROSA: Ne razumem šta se dešava u Parizu, kad pomeriš turnir to pokvari ceo kalendar!

Organizatori Rolan Garosa odlučili su da pomere start turnira za nedelju dana, što je izazvalo burne reakcije u svetu tenisa

Brojni teniseri i organizatori ATP turnira besni su zbog ove odluke jer kvari njihove planove.

Najbolji teniser sveta Novak Đoković istakao je da će ATP biti na ozbiljnim mukama, jer će pomeranje Otvorenog prvenstva Francuske pokvariti ceo kalendar.

"Nisam u francuskoj federaciji ili vladi da razumem šta se dešava u Parizu i šta su razlozi za to, ali moramo to da prihvatimo i nastavimo dalje nadajući se da će turnir biti odigran na kraju. To želimo, prošla godina je bila specifična jer je bilo hladno u oktobru, ovoga puta će biti pomereno za nedelju dana. Jedan od razloga za olakšavanje mera je i nada da će biti malo više publike, ali kad god pomeriš turnir za nedelju dana to pokvari ceo kalendar", kaže Novak i dodaje:

"To će biti veliki izazov za ATP. Kad god se tako nešto desi, to poremeti sve turnire, Vimbldon, pa sve ostale turnire na travi".

Novak će imati nedelju dana više da se spremi za Rolan Garos. Podsetimo, srpski teniser je prošle sezone poražen u finalu od Rafaela Nadala.

Kurir sport