JEDVA ČEKA DUEL SA KANADOM! Nina Stojanović: Konačno smo na okupu i visoko motivisane za trijumf Srbije

Bili Džin King kup selekcija Srbije izašla je na teren Sportske hale Ibar u Kraljevu i odradila prve treninge uoči susreta sa Kanadom u kome će se boriti za plasman u plej of Svetske grupe 2022. godine.p

Svi članice srpske selekcije Stojanović, Danilović, Krunić, Jorović i Radivojević pod budnim okom selektora Dušana Vemića i trenera Veljka Radojičića već na samom startu priprema za meč sa gostima iz Kanade pokazale su izuzetnu motivisanost i posvećenost da se istraje u realizaciji zadatka koji je pred njima, a to je pobeda Srbije.

Atmosfera u srpskom timu kao i uvek na visokom nivou, sa puno pozitivne energije krenule su zagrevanje za izuzetno težak meč protiv Kanađanki. Prvi reket srpskog tima Nina Stojanović dokazala je u dosadašnjem delu takmičarske 2021. da je u sjajnoj i uzlaznoj formi, posebno na poslednjem odigranom turniru iz Masters serije u Majamiju gde je nanizala četiri pobede. Naša najbolja teniserka ističe sa se uželela igranja za reprezentaciju.

foto: TSS

„Više od godinu dana nismo imali priliku da obućemo nasionalni dres i zaigramo za Srbiju, sve zbog svima dobro poznate situacije sa virusom korona. Plej of koji smo izborili u Luksemburgu 2020. trebalo je da odigramo prošle godine u aprilu, zatim je meč pomeren za februar ove godine, a onda prolongiran za april. Igrati za reprezentaciju je uvek nešto posebno, ti dani provedeni u timskom duhu nadahnjuju sve nas i uvek nam donesu neku novu energiju za nastavak sezone. Konačno smo na okupu i visoko motivisane za trijumf Srbije u ovom ni malo lakom meču protiv Kanade. Respektujemo protivnika, ali smo svesni i naše snage, imamo par dana do meča da se pripremimo i damo sve od sebe da u subotu istrčimo pobednički krug u hali Ibar“ – ističe Stojanovićeva.

Poslednji meč pre dolaska u Srbiju Nina je odigrala u Majamiju kada je savladala 28. teniserku sveta Putincevu.

„Za plasman u osminu finala Majamija trebala sam da odmerim snage sa Osakom, ali sam na žalost taj meč morala da predam bez izlaska na teren. Istegnuće mišića noge me je zaustavilo i nisam smela da rizikujem dalju povredu. Usledio je oporavak, terapije. Nadam se da ću biti spremna za kanađanke, terapije su i dalje u toku“.

foto: TSS

Za Fed kup tim Srbije debitovala je 2014. u Montrealu upravo protiv Kanade kada je odigrala fantastičan meč i zabeležila pobedu u dublu. Do sada ostvarila devet pobeda za nacionalni tim u našoj najjačoj ženskoj selekciji i isto toliko poraza.

“Da, nikada neću zaboraviti taj meč u Montrealu, iako rezultatski nije imao značaj, meni je značio puno, Jovana i ja smo savladale svetski top dubl u tom meču, zabeležili poen za našu zemlju. Moj debi u Fed kup reprezentaciji krenuo je pobedom što je meni jako puno značilo jer sam bila navikla sebe da igram za reprezentaciju tokom cele juniorske karijere I sa juniorskom selekcijom Srbije imam osvojeno Evropsko ekipno zlato u konkurenciji do 18 godina. Želja mi je da to isto doživim sa mojim koleginicama i u ovom timu koji od ove godine nosi novi naziv Bili Džin King kup. Znam da je želja svih nas da podignemo šampionski pehar, da donesemo zlato Srbiji, konstantno vredno radimo kako za svoje lične karijere tako i za nacionalni tim i verujem da će nam se ta želja i ostvariti ako ostanemo dosledne sebe“ – kaže 87. teniserka sveta

foto: TSS

.Pre deset godina, februara 2011. Srbije je ugostila Kanadu u Hali Spens u Novom Sadu kada smo u drama susretu izvojevali veliku pobedu, a heroji tog trijumfa bile su Bojana Jovanovski i Aleksandra Krunić. Usledio je odlazak u hladni Montreal gde su naše devojke poražene, treći sudar uslediće u Kraljevu 16. i 17. aprila 2021. pod novim okolnostima koje diktira planetarna pandemija virusa korona.

„Prolazimo kroz još jednu „mehur“ priču, PCR testiranja, ali to je nešto na šta smo se već navikli, to nam je svakodnevnica u našim individualnim takmičenjima. Neće nam biti ni prvi put da igramo pred praznim tribinama i to je nešto što nam je svakodnevnica, ali nam je žao što neće biti naše publike da nas bodri i bude nam vetar u leđa u ovom veoma važnom i teškom meču. Nismo dugo imale priliku da igramo kod kuće, još od meča sa Australijom u Zrenjaninu 2017, ali šta je tu je, važno je da budemo na visini zadatka i da na kraju Srbija slavi plasman u plej of“ – rekla je Stojanovićeva koja je kandidat da Srbiju predstavlja na Olimpijskim igrama u Tokiju 2021.

“Najpre da pobedimo Kanadu, a zatim borba i dobre partije na VTA takmičenjima koja će doneti i taj san svakog sportiste, plasman na Olimpijske igre koje sun a dohvat ruke i verujem da ću se naći na smotri najboljih sportista sveta” – zaključila je Nina Stojanović

Kurir sport