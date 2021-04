DANILOVIĆ I FERNANDEZ OTVARAJU SUSRET: Održan žreb za meč plej ofa Svetske grupe Bili Džin King kupa Srbija – Kanada u Kraljevu!

Naredna dva dana donose nam i veliki teniski događaj u Kraljevu, gradu na ušću reke Ibar u Zapadnu Moravu, u kome su krunisani srpski srednjevekovni kraljevi. Bili Džin King kup susret Srbija – Kanada u plej ofu za plasman u kvalifikacije Svetske grupe za 2022. održaće se u sportskom centru Ibar bez prisustva publike pod strogim merama zaštite, uz striktno pridržavanje epidemioloških mera usled pandemije virusa korona.

Žreb za ovaj meč održan je u četvrtak 15. aprila 2021. na terenu sportske hale Ibar.

Voljom žreba na teren će u petak od 14 časova kada zvanično počinje susret Srbija – Kanada izaći drugi reket Bili Džin King kup tima Srbije Olga Danilović i prva tabla kanadske selekcije Lejla Fernandez.

Po završetku ovog meča na teren će izaći prvi reket Bili Džin King kup reprezentacije Srbije Nina Stojanović, a snage će odmeriti sa drugom tablom Kanade Rebekom Marino.

Drugog dana takmičenja (subota 17. april) sa početkom od 11 časova na teren će izaći prvi reketi oba tima Stojanović i Fernandez. Sledi susret Danilović - Marino, a zatim i dubl za koji su na žrebu najavljeni sledeći timovi: Danilović, Krunić – Fičman, Žao.

Najveće svetsko međunarodno ekipno takmičenje u ženskoj konkurenciji naredna dva dana svi ljubitelji tenisa u našoj zemlji i svi koji žele da podrže najbolji ženski tim Srbije imaće priliku da ovaj meč pogledaju u direktnom TV prenosu na RTS-u.

Danilovićeva zadovoljna žrebom.

“Srećna sam, znali smo da ćemo ja ili Nina da igramo taj prvi meč. Imali smo celog dana treninge u različito doba. Meni odgovara sve, da igram i prva ili drugi meč, sve mi odgovara. Nismo se do sada Fernandez i ja susretale nikada, neminovno je da je u formi. Osećam se dobro, spremno na terenu. Ona jeste levoruka, ali levoruka sam i ja i prvi put igram protiv levoruke igračice” – rekla je reprezentativka Srbije Olga Danilović nakon žreba. Po završetku meča Danilović – Fernandez na teren će izaći prvi reket Srbije Stojanovićeva i Kanađanka Marino.

“Nastupiću kao druga, to mi odgovara. Takoreći da se uhodam. Nisam igrala protiv Rebeke Marino, to će biti izazov više. Povreda mi je potpuno sanirana. Biću spremna da dam sve od sebe. Bitno je da budem motivisana i pozitivna, cilj će mi biti da budem borbena na terenu. To će mi biti sjajan uvodni meč za susret sa Lejlom Fernandez sa kojom sam igrala na jednom turniru pre godinu dana. Ne vredi komentarisati taj meč, u tom trenutku imala sam problema zdravstvenih, tako da mi je ovo definitivno motiv više da pokažem šta znam i nadam se dovedem Srbiju do pobede” – istakla je Nina.

Selektor Bili Džin King kupa tim Srbije Dušan Vemić kaže da je naš tim spreman za izazov koji se zove Kanada.

“Završen je žreb, prvog dana igraju Fernandez i Danilović. Nama je svejedno ko će prvi igrati, to ne pravi nikakvu razliku. Igračice koje su stavili za prvu, drugu tablu, očekivali smo, kao i taj dubl. Sve je onako kako je trebalo da bude. Na nama je da odradimo poslednji trening, da se Nina, pošto ima popodnevni trening, spremi za sutra. Imaćemo večeras jedan sastanak. Što se mene tiče sve su devojke spremne. Orne su za sutra, jedva čekaju da počne. Svi smo kao jedan. Timska atmosfera je odlična. Da sam poželeo bolje ne bih mogao da dobijem. Svi imamo samopouzdanje, nadamo se da će gledaoci uživati u sutrašnjem meču” – zaključio je selektor Vemić.

Sastavi timova:

Bili Džin King kupa tim Srbije: Nina Stojanović (85. u singlu na WTA listi, 57. u dublu), Olga Danilović (158 WTA singl, 276 dubl), Aleksandra Krunić (221 WTA singl, 56 dubl), Ivana Jorović (237 WTA singl) i 16- godišnja Lola Radivojević (najbolja juniorka Srbije koja se nalazi na 59. mestu ITF liste).

Bili Džin King kupa tim Kanade:Lejla Fernandez (WTA singl rang 72, dubl 151), Rebeka Marino (WTA singl 223, dubl 571), Šeron Fičman (WTA dubl rang 54), Kerol Žao (WTA singl rang 426).

