NOVAK POSLE ELIMINACIJE SA TURNIRA U MONTE KARLU: Teško da lošije od ovog može

Ni senka senke nije bio Novak Đoković u meču 3. kola Monte Karlo Mastersa protiv Britanca Evansa - u njihovom prvom međusobnom meču u karijeri. Vispreni protivnik – koji na turniru još uvek nastupa i u singlu i u dublu – danas je plenio energijom, lukavošću, sposobnostima da maksimalno varira udarce i igru u neprijatnim, vetrovitim uslovima – i efikasnošću da stvori i realizuje šanse za brejkove u odlučujućim momentima meča. Izgledalo je neverovatno – ali je već sam početak ominozno najavio neželjeni ishod ovog meča, u kome Evans beleži čak dva uzastopna brejka na Novakov servis, a Novak uzvratno „bogati asortiman“ negativne statistike – u kome su se izdvajali nizak procenat realizacije poena posle prvog servisa i servis greške. Sve do kraja prvog seta se manje-više sastojalo od Novakovih nastojanja da se vrati u meč uprkos nestabilnoj igri – ali je samo jedan brejk i više osvojenih poena u svim segmentima igre bilo sve što je Đoković poneo sa sobom u nastavak meča.

Ono što je brinulo sve poklonike našeg asa je, ponovo, bio loš govor tela i vidno nezadovoljstvo uslovima i voljnim momentom – što je možda bila i posledica toga da se Evansu ipak nije dalo dovoljno pažnje pre nego što je „voz brzo krenuo da napušta stanicu“. Početak drugog seta je dao nadu da Đoković može do ostvarenja rezultatske ravnoteže – pa čak i relativno brzo (rani brejk i potvrda brejka), ali onda opet zastaje i gubi inicijativu kroz novu seriju loših odluka i grešaka. Po nepisanom pravilu – propuštene šanse sa početka seta se akumuliraju i dovode do krajnje negativnih posledica pri njegovom kraju – i to se Novaku ponovilo i u drugom setu. Ako u prvom nije koristio šanse za brejk i preokret, u drugom nije imao energije i koncentracije da se izbori za ostanak u meču – i četvrtom duplom greškom poklanja definitivni brejk Britancu za nedostižnih 5:4 i kartu za njegovo prvo četvrtfinale na Mastersu.

foto: Profimedia

„Ne znam da li je u pripremi za ovaj meč uticalo na ovako loš nastup...“ kaže Đoković za Kurir, i nastavlja: „U suštini sam radio sve što i inače radim, samo što su uslovi danas bili izuzetno vetroviti i promenljivi. Igrao sam protiv Evansa po prvi put – igrača koji igra sa puno slajseva, drop šotova, izuzetno nepredvidivo. Odigro je hrabro, pametno – na momente je imao i sreće, a sa moje strane – ja zaista ne pamtim ovako loš nastup i nivo tenisa. Jednostavno, i to je deo sporta – i nastojaću da iz ovog meča izvučem brojne pouke, jer praktično ništa u mojoj igri danas nije funkcionisalo. Nema se šta puno komentarisati posle ovakvog nastupa – jer je ovo jedan od onih dana kada čovek mora da se pomiri sa porazom i proguta gorčinu koju ima u sebi,“ konstatuje Đoković.

Sijaset puta je Novak gubio prvi set – pa i protiv potpunih autsajdera (149. na svetu Fratanđelo, Indijan Vels 2016., 6:2, na primer) ali se videlo da je voljan i željan borbe za preokret u igri i rezultatu. Danas to jednostavno nije bio slučaj, ma koliko to frustritralo njegove poklonike – i samog prvog igrača ATP liste.

foto: Profimedia

„Nisam se osećao dobro u svojoj koži na terenu danas, i probao sam da se konsolidujem time što ću se povući u sebe. Misli i pokreti su mi išli „na sve strane“ i nastojao sam da na taj način povratim koncentraciju. Evans je temperamentan igrač, koji voli da bodri sebe – a ja danas jednostavno to nisam osetio da mi je potrebno da činim. Nezahvalno je sada ići unazad i razmišljati o tome da li bi bilo bolje da sam našao načina da drugačije reagujem na tok meča,“ iskren je naš as.

Uprkos ovakvom izdanju na prvom Mastersu sezone na šljaci, Novak se raduje nastupima na narednom turniru – na Serbia Openu ATP Serije 250 u Beogradu sledeće nedelje.

„Beograd je moj rodni grad, naredna stanica na turneji. Radujem se tome što se turnir održava u njemu – i novim izazovima koji su predamnom, uz nadu da ću na Serbia Openu igrati mnogo bolje nego što sam igrao danas – jer je teško da lošije od ovoga može!“ napominje Đoković u konačnom obraćanju medijima iz Monte Karla.

Kurir sport / Vuk Brajović