FATAMORGANA ZA NOLETA! Sudija ponovo kobna za Đokovića: U odsudnim trenucima donosila POGREŠNE odluke na štetu Novaka! VIDEO

Srpski teniser Novak Đoković eliminisan je sa turnira u Monte Karlu već u trećem kolu pošto je ranije danas od njega bio bolji Britanac Evans čijoj pobedi su značajno doprinele, namerno ili ne, loše sudijske odluke u odsudnim trenucima ovog duela.

Ona je najpre pogrešila u finišu prvog seta pri vođstvu od 4:3 za Evansa u momentu kada je Novak imao brejk priliku, kada je napravila korekciju, iako je "oko sokolovo", koje se ne koristi zvanično na šljaci, potvrdilo da je servis Evansa bio u autu. Međutim, ključna greška viđena je u samoj završnici, u momentima kada je Evans servirao za pobedu, pri vođstvu od 6:5 i 30:15 za Britanca.

Disgraceful that they still don’t use Hawkeye on clay pic.twitter.com/4gkhJHbtx3