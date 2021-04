BRITANAC PROMENIO PLOČU Najstrašnije isprozivao Novaka, a sad se vadi!

Britanski teniser Danijel Evans kaje se zbog svoje neprimerene izjave o prvom reketu sveta Novaku Đokoviću.

Evans je protiv Novaka ostavario najveću pobedu u karijeri. On je u osmini finala Mastersa u Monte Karlu savladao srpskog tenisera u dva seta.

Odmah nakon meča imao je prigovor na ponašanje Srbina.

"Đoković me je naterao da ostanem duže u svlačionici. To me je motivisalo i iznerviralo", rekao je Evans.

Međutim, par dana kasnije "promenio je ploču".

"To je bila samo šala. Ne, očigledno je da je meč počelo malo posle toga. Tačno je da su mi rekli da ću morati da čekam, što se i desilo, ali nije bilo strašno" rekao je Britanac.

Podsetimo, Evans je napravio veliko iznenađenje u Monte Karlu, pošto je dogurao do polufinala turnira. Eliminisao ga je Grk Stefanos Cicipas (6:2, 6:1).

Kurir sport