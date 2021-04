BORBA ZA TITULU U MONTE KARLU Najbolje moguće finale, kad već nema Novaka i Rafe

Ako već nema Rafe i Novaka – Cicipas i Rubljov su sigurno najinteresantniji finalisti Monte Karla (14.30)

Smena na vrhu svetskog tenisa je proces koji je već vidno započeo ako izuzmemo Grend slem turnire. Najviše maha uzeo je upravo na turnirima serije 500 i 1000.

Novak je u Monte Karlu zaustavljen u 3. kolu, Rafa u četvrtfinalu, Federera najverovatnije neće ni biti na šljaci, a o drugim asovima iz kluba 30+ se skoro nije ni pričalo u Kneževini. Ako se uz to doda da je dugo očekivani novi svetski broj 2. Medvedev izveden sa turnira zbog korona virusa, a Zverev i Karacev nisu opravdali očekivanja ranim ispadanjem, svakako je finale Cicipas – Rubljov najbolji ishod toka prvog Mastersa na šljaci u ponovo turbulentnoj sezoni 2021.

Uz sve čestitke i dužno poštovanje Evansu i Rudu, Monte Karlo je dobio finale kakvo dolikuje njegovoj bogatoj tradiciji.

Prvo Masters finale za Rubljova i drugo (posle dva neuspešna u Torontu i Madridu) za Cicipasa predstavlja jedinu dvojicu igrača koji su ove godine pobedili u više od 20 mečeva. Osmoplasirani Rus je do sada osvojio isto toliko ATP titula ali ne i jednu sa Mastersa, dok je petoplasirani Cicipas nosilac 6 ATP trofeja, od kojih je jedan i sa završnog Mastersa sezone u Londonu. Tako će bilo koji osvajač titule u Monte Karlu postati i 71. pobednik jednog Masters turnira u istoriji.

Rivalstvo finalista je potpuno izjednačeno – obojica imaju po 3 pobede, a poslednju i to ubedljivu pobedu od 3-0 u setovima na šljaci je ostvario Grk na Rolan Garosu 2020.

foto: EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER

Uporedna statistika iz njihovih dosadašnjih nastpa u Monte Karlu se mestimično dosta razlikuje.

Cicipas – Rubljov: procenat uspešnosti 1. servisa 57-58% i broj osvojenih poena u procentima 75-70%, ali u registru osvojenih poena na drugi servis odnos je 65- 46% za Grka, kao i procenat osvojenih servis-gemova 91-74%. Obojica su procentualno spasili sličan broj brejk poena – 57-54%, na riternu su bili skoro podjednako uspešni – 1 servis 39-42% a drugi 58—56%, dok su ostvarili konverziju brejk šansi u 52%, odnosno 57% slučajeva. Najvažnija razlika je, začudo, primećena u asovima – gde je Rus odservirao 16, a Grk 10 vinera iz početnog udarca. Skoro i vršnjaci – Cicipas (22) i Rubjov (23) se trenutno nalaze i na karijernom vrhuncu u smislu plasmana na ATP listi, ali je Andrej uspešniji u mečevima protiv kolega iz Top 10 selekcije od početka sezone 2020. (6 pobeda i 6 poraza) dok je Stefanos tu dosta slabiji – sa samo 3 pobede i 7 poraza.

Bespoštedna borba je nešto što bi skoro sigurno trebalo da odlikuje današnje finale Monte Karla i to korišćenjem apsolutno svih rasploloživih teniskih „oruđa“. Odlično se poznaju Cicipas i Rubljov, a pošto su veoma srčani i strastveni igrači, teško je verovati da će u ovakvom meču biti previše „strateških nadmudrivanja“.

S obzirom na to da po prvi put ukrštaju rekete u finalu Mastersa, moguće je da će biti i dosta treme na početku, ali će imperativ rezultatske ravnoteže to već normirati u daljem toku meča. Jedino iznenađenje ovde bi se moglo ogledati u značajno većem broju grešaka kod jednog od dvojice finalista, ali su očekivanja da će jedini „plan B“ koji bi obojica mogli da primene danas biti upravo izražen u smislu minimizacije grešaka i sigurnije igre do uspostavljanja stabilnosti u razmenama.

Pobednik će biti onaj koji bude imao bolju „glavu“ i fokus na ostvarenje velikog cilja i biće zanimljivo videti ko je u tom smislu zreliji za ostvarenje svog najvećeg rezultata u karijeri danas u Monte Karlu.

Pobeda nad Nadalom bi mogla da u tom smislu dodatno podstakne ego kod Rusa, ali to svakako nije garant ovakvog iskoda...

Kurir sport/Vuk Brajović