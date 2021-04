POZNATI HRVATSKI MUZIČAR FASCINIRAN ĐOKOVIĆEM: Nekad sam ga dobijao 6:0, ali je on radnik! Ustao bi u tri ujutro i vežbao servis

Zagrebčanin Goran Belošević nekada je bio velika teniska nada.

Trenirao je svojevremeno u čuvenom akademiji Nikole Pilića, gde se družio sa Novakom Đokovićem i Ernestom Gulbisom.

"Sa 17 godina sam otišao u Akademiju Pilić, to mi je na početku bila jedna usputna stanica jer sam u Nemačkoj nastupio na jednom ITF-ovu turniru juniora. I tad sam upoznao Novaka Đokovića. On je dve godine mlađi od mene, ali je već bio perjanica u akademiji. Bio je prvi junior sveta do 16 godina, iako je imao nepunih 15. U drugoj fazi, tri godine posle, Novak je samo jednom svratio, a ja sam se više družio s Letoncem Gulbisom, na terenu i van njega. Po meni je on bio veći talent od Novaka, ali Đoković je puno veći radnik. Novak je znao da se probudi u tri ujutro i vežba servis, iako smo prethodnog dana osam sati trenirali. Upalio bi reflektore u dvorani i tukao servise. On je bio veliki talent i krvavi radnik, nešto kao naš Dražen Petrović", rekao je Bošković u intervjuu za Večernji.

Belošević kaže da u Đokoviću tada nije video budućeg najboljeg tenisera sveta.

"Ne, ja sam tada gledao samo sebe, nisam se osvrtao na okolinu. Kad sam prvi put došao u akademiju, praktično iz auta, pobedio me sa 6:4. Potom smo otišli na jedan juniorski turnir, trebali smo da igramo parove, ali smo predali taj meč i to je ostalo zabeleženo. I onda je 2004. stigao u Zagreb da odigra jedan Fjučers na Velesajmu, zvao me na trening i ja dobijem prvi set sa 6:0. Tad je došao njegov tata i prekinuo trening, a u svlačionici mu je psovao sve "po spisku". No, ja nisam upao u kvalifikacije, a on je iz kvalifikacija stigao do polufinala."

Belošević je trenutno direktor Zagreb opena za tenisere i pomoćnik direktora ženskog teniskog turnira Zagreb lejdis open. U Hrvatskoj je poznat i kao muzičar, osnivač je grupe "Pravila igre", a autor svih pesama je Miro Buljan koji je komponovao za Tonija Cetinskog i Tošeta Proeskog.

