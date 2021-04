NOVAKOV BRAT PROGOVORIO O SARADNJI ĐOKOVIĆA I PEPEA IMAZA: Ovako je španski guru pomogao našem asu

Marko Đoković, brat Novakov, ispričao je kao je došlo do toga da prvi teniser sveta počne saradnju sa Pepeom Imazom.

Prijatelj Karlos Gomes pozvao je Novaka posle povrede šake, zbog koje nije igrao više od godinu dana, da mu se pridruži u Marbelji, gde je Novak upoznao Pepea Imasa.

- Mi u Srbiji smo nekako uzdržaniji. Kad sam ga upoznao, ispružio sam mu ruku da se pozdravimo, ali je Pepe pitao da li sme da me zagrli. Istina je da sam u početku bio zbunjen, ali sam pristao i tada sam počeo da plačem. Tek tad sam shvatio koliko loše sam se osećao - iskren je Novakov brat u intervjuu za španske medije.

Kaže da mu je Imaz pomogao da izađe iz tog lavirinta negativnih emocija.

- Počeo sam da se menjam i osećam bolje. Imam još mnogo toga da uradim, ali kad se osvrnem, shvatamk oliko je ovo što sam uradio zadivljujuće.

Novak ga je zamolio da upozna Pepea kada je video kako pomaže njemu.

- Neki ne mogu dovoljno da ocene Pepeov rad, ali vas uveravam iz svog iskustva da je moje iskustvo sa njim nešto spektakularno. Uvek se dešava da će biti glasina, to se prodaje. Video sam kako to ide sa Novakom i Pepeom ili mojom porodicom, više volim da ne sudim ljudima o tome bez da znamo šta je u prošlosti svakog od nas.

Marko kaže, da je apsurdna priča o lošem uticaju Imaza na Novaka, jer su ljudi mislili da se on pojavio onda kada je Novak imao povredu lakta i nije mu išlo.

- Bio je prisiljen da stane i mnogi su mislili da je to zbog Pepea. Mislili su da se on pojavio tada, a oni su se znali već tri ili četiri godine. Stvaran problem bio je u tome što nije hteo da pauzira kako bi se oporavio. Kome je stalo da prekine da igra kad je na vrhu? Teško je. Naučio je i sada zna kad mu je potreban odmor. Sada je Novak prvi i nastavlja da radi sa Pepeom, koristi istu dijetu, meditaciju, ali niko više ne pominje ono 'Ljubav i Mir".

Pričao je i o Novaku i njegovim velikim uspesima.

- Ljudi kažu da Novak igra bolje nego ikada, ali to je zato što radi na sebi, što ume da prevaziđe strahove i premosti svoje nedostatke, što je koncentrisaniji kad god izađe na teren. Ponekad i on slomi reket, naravno, jer niko nije savršen, ali on nastavlja da napreduje. Jer po njegovom viđenju, nije važna stvar usmeriti se samo na pobeđivanje jer tako kreirate stres unutar vas što čini da patite - kaže Marko.

