KADA NOVAK BRANI SVOJE! Prednosti i izazovi Đokovića pred polufinale sa Karacevom!

Nije više Aslan Karacev „misterija sa Vladikavkaza“ kao pred prvi meč i prvo polufinale u karijeri koje je igrao protiv Novaka Đokovića ove godine u Melburnu. Sada 28. igrač sveta, u svojoj 28. godini, prodorni Rus sa bogatim iskustvom iz nastupa na ćelendžerima (najtežem segmentu ATP takmičenja) se već etablirao u teniskim krugovima skoro rame uz rame sa sunarodnicima Medvedevim, Rubljovim i Hačanovom, osvajao trofeje (Dubai u singlu, Doha u dublu) i demonstrirao adaptibilnost svoje silovite igre na tvrdoj podlozi i šljaci. Ljubitelj poena iz što kraćih razmena, Karacev time pripada savremenoj teniskoj školi – ali, za razliku od nekih, ume da pređe na „plan B“ u slučaju da mu taj pristup ne urodi plodom. Dobre rezultate na brzim podlogama mu je u velikoj meri omogućavao jak i ravan servis, ali činjenica da iz njega na šljaci potiče nešto manji broj asova ne umanjuje faktor pritiska na protivnika koji Rus nameće tokom udžbeničke „četiri prve razmene“. Najveće oružje mu je, bez sumnje, jak forhend kojim otvara teren i prelazi u ofanzivu, ali i iznenađujuće precizan i solidno jak bekhend, sa mogućnošću varijacija koje takođe umeju da dovedu do značajne prednosti u razmenama. Ipak, njegova „trejdmark“ igra više nije nepoznanica, i faktor iznenađenja nije nešto na šta bi Rus mogao da računa u današnjem meču protiv Đokovića – a da se, logično, ne podrazumeva neka vrsta hazarderske igre koja bi predstavljana značajno veći rizik nego prednost.

Novak Đoković je više od glavnog favorita i domaćina povratničkog turnira ATP serije 250 u Beogradu. Prvi igrač sveta je i branilac časti – ne samo u teniskom smislu, već i po stavovima vezanim za brojne goruće teme koje tenis čine značajno širim poljem društvenog delovanja nego što „beli sport“ jeste. Ipak, i njegova uloga u reformi tenisa i borbi za profesionalna prava koleginica i kolega, i glas u demokratičnom pristupu zdravlju i vakcinaciji, i podrška za afirmaciju delova sveta koji su tradicionalno bili zatočeni u razvojnom stanju - a možda i ponajviše humanitarni rad sa suprugom Jelenom i saradnicima na realizaciji programa „Novak Đoković Fondacije“ se najviše gledaju i svoju verifikaciju doživljavaju u dalje kroz rezultate na terenu – što predstavlja dosta složen mozaik koji prati svaku takmičarsku pojavu našeg asa na svim teniskim meridijanima. Pričao je Novak dosta u Beogradu o tome kako bi njegove mlađe kolege iz Srbije mogle bolje da se nose sa pritiskom igranja „na domaćem tlu“ i u domaćem ambijentu i isticao da je njegova primarna uloga na Serbia Openu upravo igračka – jer je svestan konotacija koje u njegovom slučaju nosi sportski uspeh ili neuspeh – jer će, konačno, doći dan da i na ovom turniru bude izazvan u značajnoj meri od svog protivnika dana. U Aslanu Karacevu je taj izazov vidno izražen – i nadanja i želje su da će Novakova razmišljanja pre meča biti isljučivo posvećena meču koji je pred njim, jer opasnost da u ovim okolnostima stvari krenu u neželjenom toku a da je stav suprotan nije zanemarljiva.

foto: EPA/Dean Lewins

U dosadašnja 2 meča u Beogradu, protivnici kao da su „krili“ svoju najbolju igru – ako je suditi po statistici. Naravno, značajnu varijabilu u takvom prikazu predstavljaju i sami protivnici – pa je Aslanovih 9 asova protiv Bedenea nešto što se ne može smatrati relevantnim protiv Novaka (kao što i uostalom nije bilo protiv Mađera – 3). Isto tako, Novakova izražena prednost u procentu osvojenih poena na prvi i drugi servis (skoro 10% više od Rusa) je bila relevantna za Kvona i Kercmanovića – ali ne i za Karaceva, koji itekako zna i ume da na jako uzvrati jakim i preuzme ofanzivu i realizaciju poena ako protivnik ne bude mogao da nađe željeni protivudarac i ustanovi stabilnu poziciju na terenu. Realizacija brejk lopti kod obojice je do sada bila oko 50%, što nije predstavljalo ništa presudno u dosadašnjim mečevima (osim donekle u meču koji je Karacev protiv iskusnog Slovenca Bedenea dobio u 3 seta) – ali će danas ovaj element biti izuzetno važan kod obojice, a pogotovo u prvom setu. U kombinaciji sa riternom (obojica do sada osvajali u proseku preko 30 poena iz riterna), rezultat će se lomiti upravo na mogućnosti realizaciji šansi za stvaranje brejk prilika na protivnikov servis – i njihovoj konačnoj konverziji u brejk. S obzirom na to da će obojica igrača biti izuzetno motivisana da se igrački dokažu, da nadigraju protivnika i fizički istraju više od druge strane – biće izuzetno važno ne rasipati energiju od šanse do šanse – jer će ih ultimativno sve manje biti.

foto: Starsport©

Kao i u Melburnu, i u Beogradu će pobeda biti „dete“ Novakovog pozitivnog razmišljanja i šampionskog stava. Ali ne treba zaboraviti koliko je Đoković konceptualno spreman bio pred taj meč, i koliko je ubedljivo osvajanje prvog seta dalo ton neizbežnosti protivnikovog poraza u svakoj važnijoj razmeni koja je usledila. Ipak, igrati na 2 dobijena seta predstavlja potpuno drugačiju tenisku geometriju – u kojoj bi Novak mogao da se nađe ugrožen ako bi Karacev ostvario izuzetan procenat prvog servisa (a izostao njegov ritern), i po vrućem danu u kome loptice znatno brže lete i više odskaču – snagom i preciznošću naterao Novaka na defanzivu u većoj meri nego što je to očekivano. Ne treba sumnjati da će i u tom slučaju Novak imati dovoljno motiva i znanja da se strpljivo izvuče iz takvog „scenarija“ – ali treba paziti da se takve tendencije na vreme – suzbiju.

U svakom slučaju – ljubitelje tenisa u prelepom sportskom ambijentu na ušću Save u Dunav danas čeka „finale pre finala“ u režiji prvog i trećeg nosioca, prožeto vrhunskim tenisom koji će dodatno podstaći snažne emocije i ponos – sadržaji koji obećavaju događaj za pamćenje!

Kurir sport