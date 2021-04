BERETINI I KARACEV: O Srbija openu, finalu Beogradu, Novaku

Beretini je savladao Karaceva u finalu turnira u Beogradu posle tri odigrana seta – 6:1, 3:6, 7:6.

"Izuzetno sam cenio igru Karaceva i pre finala, trenirali smo zajedno. Znao sam da igra odlično, i juče je bio fenomenalan protiv Novaka. Zaslužio je finale, ali i ja sam. Morate da igrate dobro, ali renking nije presudan, već ko više želi pobedu. Ja sam danas bio bolji i to je presudilo", naveo je Italijan posle finalnog susreta.

Na nekoliko stvari je Beretini ponosan.

"Osvojio sam titulu, presrećan sam. Ove godine sam uspeo da se vratim posle dva velika problema – povrede i mentalnih poteškoća. Bilo je veoma teških dana, poraz u Monte Karlu je bio loš. Ali, tim i ja smo to prihvatili kao da je to normalno. Nisam iznenađen što sam osvojio titulu na šljaci, odrastao sam na toj podlozi, nalazi mi se u venama i krvi”.

Posle meča je emotivno proslavio pobedu sa svojim boksom.

"Timu sam rekao da imam veliko srce. Danas sam dokazao sebi da mogu da se borim i izborim sa teškim stvarima i momentima. Vratio sam se još jači. Dobar sam igrač, ali sam još jača osoba i to sam dokazao. Imao sam više šansi od njega danas i iskoristio sam ih”.

U taj-brejku trećeg seta bio je prilično ubedljiv osvojivši ga bez izgubljenog poena.

"Nemam poseban recept za taj-brejk, rekao sam sebi da ću da dam sve od sebe. Bio sam spremam za borbu i uverio sam sebe da je jedini način da osvojim taj-brejk onaj na koji sam to i uspeo. Bio sam spremniji od njega. Odlično je bilo u Beogradu ove nedelje, pogotovo jer sam osvojio titulu. Nažalost, bili smo u mehuru pa nisam mogao da obiđem grad. Nadam se da ću opet doći ovde i uživati jer mi deluje da su ljudi fenomenalni”.

O planovima za nastavak sezone Beretini kaže:

"Turnir je bio odličan. Titula u Beogradu mi daje mi dosta samopouzdanja. Uopšte nije lako kada se vratite posle povrede. Na Australian Openu sam igrao dobro, pa sam se povredio. Naučio sam i prihvatio da mi je potrebno mnogo nedelja da se vratim posle povrede, a mislim da ću na ovom nivou igrati i na ostalim turnirima u nastavku sezone”.

Beretini je prokomentarisao i izbor hrane na turniru.

"Mislim da su uradili odličan posao ovde. Jeo sam i ćevape, tradicionalno srpsko jelo, izbor je bio odličan”.

Ruski teniser Aslan Karacev izgubio je u finalu Srbija opena. Ipak, Karacev je imao odličnu nedelju na Srbija openu, pobedivši u polufinalu prvog tenisera sveta Novaka Đokovića, a mnogi se pitaju odakle je "iskočila" njegova fenomenalna igra od početka godine.

"Uspeh nije došao sam po sebi. Prethodnih godina sam imao neke povrede, a sada radim veoma dobar posao sa trenerom, dve godine naporno radimo i sve to je došlo na naplatu ove godine. To je dug proces, morate svaki dan da radite naporno. Naravno, polufinale Australijan opena i osvajanje turnira u Dubaiju je uticalo na samopouzdanje. Na Srbija openu u sam od prvog meča dobro igrao, ali sve je to dugačak proces. Svaki dan morate da trenirate”.

Prokomentarisao je i finalni susret sa Italijanom.

"Beretini je igrao odlično, naročito na kraju. Nije mi davao puno šansi, odlično je servirao. Prilikom nekih poena sam imao manjak koncentracije. Ipak, sve je to zbog toga što je on dobro odigrao danas, čestitam mu. Dao sam sve od sebe”, naveo je Rus i potom pokušao da napravi paralelu između Đokovića i Beretinija.

"Veoma teško ih je uporediti. Protiv Novaka morate da budete 100 odsto prisutni u svakom poenu, ne daje vam besplatne poene. Sa druge strane, Beretini je danas odlično servirao i pogađao duboke udarce”.

O važnosti fizičke spreme, Karacev kaže:

"Veoma je važno da imate fizioterapeuta, mada smo smo na Srbija Openu imali odličnog ATP fizioterapeuta. Bez njega ne bih uspeo da se oporavim, pomaže vam pre i posle meča. Naravno, bitno je da imate i svog, kako bi vas što bolje pripremio za ovakve mečeve”.

Prokomentarisao je i nastavak sezone na šljaci:

"Ovo mi je drugi turnir na šljaci ove godine, a na putu ka Rolan Garosu odigraću još nekoliko. Mislim da mi dobro ide, treba da radim svaki dan i da se trudim da budem konzistentan. Volim i tvrdu podlogu, ali morate da se adaptirate i na šljaku. Tu se trudim da budem agresivniji, da budem bliže osnovnoj liniji”.

