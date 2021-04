ĐOKOVIĆ DONEO ODLUKU: Novak ne igra u Madridu! Za Rolan Garos će se pripremati u Beogradu

Novak Đoković, najbolji teniser sveta, odustao je od turnira Masters serije u Madridu, koji je na programu od 2. do 9. maja.

Prvi reket je ovakav rasplet najavio prošle nedelje tokom turnira u Beogradu. Tada je poručio da će napraviti kratku pauzu kako bi se što bolje spremio za nastavak sezone na šljaci.

Đoković je odigrao samo dva turnira na najsporijoj podlozi, a do Rolan Garosa koji je kruna sezone na šljaci, trebao bi još dva puta da se pojavi. U pitanju su turnir u Rimu od 9. do 16. maja i Beogradu od 22. do 29. maja.

Posle odluke Novaka Đokovića jasno je da će Rafael Nadal biti prvi nosilac u Madridu.

Kurir sport