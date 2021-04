NIKOLA PILIĆ ZA KURIR: Ljudi, zašto PANIČITE posle dva poraza, Novak je i dalje NAJBOLJI NA SVETU!

Neočekivano i čini se bezrazložno. Iako stoji da je vladar Pariza Rafael Nadal u pobedničkom ritmu i da je osvojio turnir u Barseloni, a Nole ostao bez finala Serbija opena, to na pariskoj šljaci ništa neće značiti. A do Rolan Garosa ionako ima više od mesec dana, dovoljno vremena da se radi na igri, taktici i tehnici.

Legendarni teniski stručnjak Nikola Pilić poručuje da nema razloga za bilo kakvo negativno razmišljanje.

- Nema panike, nikakva panika, Novak je najbolji teniser na svetu! E sad, koliko god ga ja voleo i bio subjektivan, ne mogu da pobegnem od realnosti koja kaže da je Nadal osvojio 13 titula na Rolan Garosu. Taj rezultat može da se meri s bilo kojim najvećim ostvarenjem u bilo kom sportu - kaže Pilić za Kurir, pa dodaje:

- Moramo da shvatimo da Novak dva meseca nije igrao i da je to prevelika pauza. Dok dođe do šeste brzine, mora da uhvati zalet. Znam da svi očekuju da Novak uvek pobedi, ali to je ipak previše. Novak je favorit broj dva za osvajanje Rolan Garos, a da li će Nadal ili on izgubiti neki meč ranije, to zna samo onaj odozgo. Ne zaboravite da imamo još i veliki turnir u Rimu, pa hajde da vidimo šta će se tamo dogoditi.

