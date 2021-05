JELENA ĐOKOVIĆ NA UDARU KORISNIKA DRUŠTVENIH MREŽA: Brutalni komentari na račun supruge najboljeg tenisera sveta (FOTO)

Gostovanje Jelene Đoković, supruge Novaka Đokovića na televiziji K1 izazvalo je buru negativnih komentara. Najveća reakcija je bila na izjave da je njen muž istorijska ličnost, zbog čega sa decom više ne ide njegove mečeve po svetu i njeno priznanje zbog čega je postala vegan iako obožava meso.

- Ja sam udata za ličnost koja je zapravo već sada istorijska. Ja sam želela da budem uspešna žena iz senke - rekla je Jelena u emisiji "Ko sam tebi i šta sam sebi", pa se dotakla Novakovog roditeljstva.

- Novak je stvarno divan, ali njegov kapacitet za tu vrstu koncentracije koju deca zahtevaju je limitiran jer on ima previše obaveza i u tom kontekstu mislim da smo jako dobar tim zato što je meni veliko zadovoljstvo da budem tu i imam pomoć - istakla je. Imala je odgovor i na to što je više ne viđaju na tribinama kada Novak igra.

- Deca su porasla, žele da imaju drugare, žele da idu u svoj vrtić, da imaju svoje rutine, svoj poznati parkić, poznate lokacije i da znaju gde su. Njima je zanimljivo da odu na nedelju ili dve negde, međutim, dinamika našeg putovanja je uglavnom takva da mi poznajemo hotelske sobe, poznajemo put do teniskih terena i poznajemo lokalne parkiće mesta u kom smo - objasnila je Jelena.

Đokovićka se osvrnula na način ishrane kojeg se pridržava godinama.

- To se produbilo na fakultetu kada me je prijatelj provodio kroz kampus u Milanu. Taj dom je bio najjeftiniji, oko 150 evra mesečno. Nemaš svoj toalet, deliš sobu, deliš kupatilo sa nekim, ali bilo je bitno koliko košta. I onda je on meni rekao ne brini, ovde sam ja, ovde je bila moja sestra, ali je ona umrla ovog leta. Vezala su joj se creva. Odmah sam to povezala sa ishranom. Počela sam da razmišljam kako da preživim tri godine jer nisam imala novca da jedem u ne znam kakvim restoranima. Tako da je veganstvo krenulo iz muke. Sa veganstvom sam krenula i iz straha od bolesti. Novak nije postao vegan pod mojim uticajem. Nisam ja njega terala na nešto, niti je on mene. Zajedno smo sve istraživali. On je prvi krenuo na veganstvo. Ja sam bila veliki mesojed, i jako ga volim još uvek, ali ga ne jedem - zaključila je.

Njena ispovest je izritirala mnoge koji su gledali ovu emisiju.

- "Slavna " po glupostima, umišlja da je "pametna". Ovo je već prevazišlo svaku meru. Istorijska ličnost. Ženo, kontroliši se. Novak je živ i zdrav i živi u današnjici. Njegov teniski uspeh će se prepričavati generacijama, ali nije izmislio toplu vodu. Retko odbojna i antipatična žena, živi u svom svetu, ni trunke žensvetnosti u sebi nema - samo su neki od komentara. Bilo je i onih koji su je podržali:

- Ona je jedna izuzetno vredna i pametna žena. Devojka je jako pametnai nije nabeđena. Razbila si sve predrasude, jer ipak ti mnogo njih zavidi, pa te vređaju u komentarima. Žena je sa puno poštovanja i ljubavi pričala o svom suprugu. Iskreno je pričala o stvarima koji se u suštini svima dešavaju - navedeno je u komentarima.

Najveća podrška Tata je dao otkaz da bi mi pomagao oko dece Jelena je istakla da najveću pomoć ima od svojih roditelja: - Najviše računa o meni vodi moj tata, i moja mama iz senke, da nema nje koja to sve podržava on ne bi mogao da bude uvek moja podrška. On je moj anđeo, melem za dušu, vodim ga svuda sa sobom, sve što ja teško shvatim on meni to napravi kao pesmu. Kada je Tara imala dva meseca, Novak je otišao na mesec dana u Australiju, ostala sam sama, bez ičije pomoći u Monaku, i zvala sam tada tatu i rekla kako ne mogu sve ovo sama. On je tada dao otkaz i došao. Od tog momenta pevamo dok se bavimo decom, objašnjava mi da ne mora sve da bude tako profesionalno, a ja sam sve ovo doživela previše profesionalno. Previše sam se unela u ulogu toga da sam žena nekog najboljeg u nečemu.

