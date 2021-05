ĐORĐE ĐOKOVIĆ PRED START NOVOG TURNIRA U BEOGRADU: Nadamo se da će biti publike na tribinama

Direktor teniskog turnira u Beogradu Đordje Đoković izjavio je danas da se nada da će na predstojećim ATP i WTA turnirima u glavnom gradu Srbije biti publike.

"Željno iščekujemo odluku Vlade Srbije i Kriznog štaba da dopustimo bilo koji broj ljudi na tribine. Imamo kapacitet 5.000 sedećih mesta, ali mislim da je i 500 i 1.000 ljudi i više nego dovoljno nego da se igra pred praznim tribinama", rekao je Đoković.

Kako su saopštili organizatori, u toku su pripreme za WTA turnir koji će se igrati od 16. do 22. maja i ATP turnir koji je u planu od 22. do 29. maja u Beogradu.

Djoković je najavio da se na WTA turniru očekuju poznata imena u ženskom tenisu.

"Imaćemo Kiki Bertens, imaćemo i poznatu teniserku i predstavnicu iz Rusije Svetlanu Kuznjecovu, imaćemo još nekoliko teniserki iz samog vrha - TOP 30 i 40 na svetu. Trudimo se da što većem broju naših teniserki obezbedimo specijalne pozivnice kako bi se pokazale u najboljem mogućem svetlu", rekao je on.

"Imali smo nekoliko otkaza zbog povreda, ali to je nešto sa čim moramo da se pomirimo i na šta ne možemo da utičemo. Ono što je dobra stvar jeste da je možda malo lakši turnir za naše teniserke, da mogu da doguraju što dalje, a to i jeste cilj", dodao je on.

On je istakao i da je dobra vest da će na predstojećem ATP turniru u Beogradu igrati prvi reket sveta Novak Đoković.

"Što se muškaraca tiče, vrlo je sličan broj učesnika kao za Srbija open u aprilu. Ne možemo da očekujemo Karaceva i Beretinija. Iako je Beretini izrazio veliku želju da se vrati u Beograd, u istoj nedelji je i ATP turnir u Parmi i ne bi bilo fer prema Italijanskoj federaciji da igra u Beogradu a ne u Parmi", rekao je direktor turnira.

"Novak će igrati što je jako lepa vest za nas. Dolazi nam ovog puta i Gael Monfis, nadamo se da se neće povrediti u medjuvremenu. On je, po mom mišljenju, najatraktivniji teniser na teniskom terenu za publiku", dodao je Đoković.

Direktor turnira je naveo i da će ATP protokol na predstojećem turniru biti liberalniji.

"Mi ćemo biti prva nedelja turnira koji će imati takve oslobodjene protokole. Imamo pozitivne reakcije igrača i jedva čekamo da dodju i da budu možda i bolje raspoloženi nego što su bili u aprilu", rekao je Đoković.

