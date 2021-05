NOVAK ZNA KOJI POSAO ĆE RADITI KAD ZAVRŠI KARIJERU: Najbolji teniser sveta otkrio gde vidi sebe U NAREDNIM GODINAMA!

Novak Đoković se neće baviti politikom kad završi karijeru, iako je na tu temu bilo dosta indicija proteklih godina. S obzirom da ima 33 godine sasvim je razumljivo što razmišlja o tome, šta će raditi kada tenisu kaže zbogom.

Novak Đoković je profesionalac od 2003. godine, znači punih 18 godina igra vrhunski tenis. Osvojio je 18 titula na grend slem turnirima i 82 turnira najjačeg ranga na ATP.

foto: Profimedia

Sebe vidi kao teniskog mentora, koji bi ogromnim znanjem i iskustvom bio od velike pomoći budućim teniserima.

- Što se tiče uloge mentora i trenera to već obavljam na neki način u našem teniskom centru, rekao sam nekoliko puta da smo u procesu podizanja modela teniske akademije. Nije to još u potpunosti spremno i nadam se da će biti do kraja godine. Direktno učestvujem i u trenerskom i u mentorskom poslu i u osmišljavanju strategije sa timom ljudi koji su tu. U okviru te buduće akademije već vidim sebe u tome. To je logično i prirodno. Nemam problem da se bavim tim poslom nakon karijere - rekao je Novak Đoković i dodao:

foto: Privatna arhiva

- U decembru dok sam boravio u Beogradu, radio sam Olgom Danilović i sa Hamadom (Međedović op.a.) i sa ostalim teniserima i teniserkama koji su bili tu za vreme kampa. Osećao sam se ispunjeno da budem na terenu i kao da sam nešto novo naučio o samom sportu i primenio sam to kasnije i na moju igru i stvarno je bilo tako. I u nekom narednom periodu kada ne budem imao turnire biću posvećen mlađim teniserima jer njima je uvek potreban podrstrek i savet, a ja sam uvek tu za njih.

foto: Starsportphoto

Još jedno zanimanje privlači pažnju najboljeg tenisera na svetu.

– Voleo bih da se isprobam kao i komentator. Nemam neke aspiracije da mi to bude glavno zanimanje, ali verovatno ću biti na nekom od grend slemova. Što da ne, oprobaću se. Ali nemam želju da to radim u kontinuitetu. Voleo bih naravno da komentarišem meč u kojem nastupa teniser iz moje zemlje, tipa Hamada Međedovića koji je mlad i koji ima veliki potencijal - objasnio je Novak Đoković.

Kurir sport