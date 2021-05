NADAL APSOLUTNI FAVORIT ZA OSVAJANJE ROLAN GAROSA: Kladionice OPASNO potcenile Novaka i dale mu DODATNI MOTIV pred odlazak u Pariz

Nadal je, sa titulom na mastersu u Rimu gde je u finalu slavio nad Novakom, svrstan na prvo mesto kandidata za pehar na Rolan Garosu - kvota na njega je 1,83.

Novak Đoković je drugi na toj listi, sa prilično velikom kvotom - 4,5.

foto: Pritnscreen

"Kladiti se protiv Nadala na Rolan Garosu je kao da se kladite da Sunce neće osvanuti ujutru. Osvojio je neverovatnih 13 titula tamo, uključujući poslednje četiri u nizu, a postoje snažni osnovi da se veruje da je favorit da to uradi opet. Jednog dana će i on otpasti, kao što je to slučaj sada sa Rodžerom Federerom, ali to vreme izgleda da još nije došlo. Morate da uložite čak 120 dolara da biste zaradili 100 na Nadalovom trijumfu.

Što se Đokovića tiče, ako se Nadal saplete, Novak je tu da 'uleti' i osvoji titulu. On je, uostalom, često u borbi za taj tron, ima tri poraza u tamošnjim finalima i jednu pobedu u poslednjih sedam godina. Ako verujete da se Nadal približio svom kraju, Đokoviću se treba okrenuti", ovim rečima je američki MSN objasnio kvote na kladionicama.

foto: Profimedia

Nema sumnje da će ovo biti samo dodatni motiv za najboljeg tenisera sveta u pohodu na još jedanu grend slem titulu.

