NOVAK OTKRIO ŠTA ĆE RADITI POSLE KARIJERE: Upisaću fakultet, neću u politiku jer je prljava, a roditeljstvo je užitak!

Novak Đoković uživa u Beogradu i sprema se za turnir "Serbia open 2" koji bi trebalo da mu posluži kao generalna uvertira za Rolan Garos. Najbolji teniser sveta pre toga je igrao u Rimu, a tamošnjim novinarima otkrio je da će upisati fakultet po završetku karijere, te da se neće baviti politikom.

foto: Starsportphoto

- I dalje želim da upišem fakultet. Ne znam da li sledeće ili za pet godina, ali svakako bih voleo da posedujem univerzitetsku diplomu. Tužan sam što to nisam uspeo kao mlad čovek, iako sam izuzetno zahvalan na svemu što imam i što sam postigao. Na kraju krajeva, fakultet nije namenjen samo deci, možete da ga upišete i kad vam je 40 godina - rekao je Novak Đoković za "La Stampu" i nastavio:

- To je kuća znanja, a ja sam veoma znatiželjan. Najviše me interesuju teme zdravlja, gde je polje široko. Voleo bih da izučavam i antičke civilizacije i arheologiju. U modernom dobu dosta toga možete da odradite onlajn, što je u mom slučaju možda najbolji metod, jer sam i teniser i roditelj.

foto: Profimedia

Sebe ne vidi kao čoveka koji bi mogao da se bavi politikom.

- Već sam u političkim vodama, kada je tenis u pitanju. Već deset godina se borim da se čuje glas mojih kolega, za to vreme sam uvideo da je politika čudan svet. Ne sviđa mi se prljav sistem. Nisam dorastao onome što danas vidimo u skoro svim modernim državama ili takozvanoj demokratskoj civilizaciji. Više od politike, čini se da je reč o korporativnim interesima - vrlo mudro je ocenio Đoković, a potom dodao:

- Nisam spreman da pričam o politici, ali kao neutralni posmatrač mogu reći da smo mnogo godina unazad izgubili istinsku demotratiju. Danas je važniji biznis, u tome ne vidim sebe. Ako mi srce ne sugeriše da ne mogu pozitivno da utičem na ljude, neću to ni raditi. Mada, u budućnosti sam otvoren za sve. Svakako ću svojoj državi pomoći i van terena. Osećam bliskost sa Srbijom, a imam interesovanja i van sporta.

foto: Instagram

Porodica je neizbežna tema, kada je Novak Đoković u pitanju. Italijane je interesovalo kako se snalazi kao roditelj.

– Priznajem, najteža stvar na svetu. Ujedno, veliki užitak. Ogromna odgovornost, zbog koje rastete kao osoba. Porodica mi je oduvek bila sve, dok sam bio dete roditelji su me podržavali, žrtvovali svoje živote da mi obezbede sve što mi je potrebno i omoguće mi da postignem sve ciljeve, što sam i ostvario 2011. kad sam prvi put trijumfovao na Vilmbldonu i postao prvi na ATP listi. Kad sam postao tata, sve se promenilo. Danas nisam ja prioritet, već moja deca. Kad nisam na terenu, njima sam posvećen sto odsto. Sve osim njih je sekundarno - kazao je Đoković i otkrio da ga Stefan (6) i Tara (3) ne gledaju samo kao oca, već i kao uzora:

foto: Profimedia

- To mi mnogo znači. I izazov je, jer želim da im budem najbolji mogući primer, ne samo teniser. Voleo bih kad bi sa mnom delili sve dobro i loše što im se dešava na dnevnoj bazi. To me ispunjava. Supruga Jelena i ja smo uvek tu za naše naslednike, ali želimo da sami rade neke stvari, ne samo domaće zadatke. Moraju da nauče da budu odgovorni za svoje živote, od trenutka kad ustanu iz kreveta ujutru sve dok se u njega uveče ne vrate.

