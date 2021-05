LAJOVIĆ NAKON PLASMANA U ČETVRTFINALE SERBIA OPENA: Očekujem veliku borbu u narednom meču, znamo se dobro

Srpski teniser Dušan Lajović plasirao se danas u četvrtfinale drugog ATP turnira u Beogradu. Lajović je u drugom kolu pobedio Žeremija Šardija iz Francuske sa 2:0 u setovima (6:3, 6:4). Meč je trajao sat i 38 minuta.

Nakon meča srpski teniser je izneo svoje prve utiske, ali i očekivanja od narednog duela na turniru u Beogradu.

foto: Profimedia

- Sa Martinom sam igrao na nekoliko turnira i on je uvek delovao kao igrač koji se bori i voli tenis, onda je prešao u seniorski teniser gde je ostao na nivou čelendžera. Došao je do blizu 100, igrao par turnira, ali nikako da napravi nešto više. Očekuje veliku borbu, veoma je konstantan, nije previše agresivan ali igra dobro iz odbrane. Ja ću pokušati da nametnem svoj ritam i očekuje tešku boru. Što se Gren Slema tiče dobri su tereni za ove loptice koji će da se koriste. Odgovoraju mi uslovu u Parizu, volim tamo da igram a ovo mi je samo dobra uvertira za to. Bitno mi je da imam mečeve pred Rolan Garos kao što je sada i slučaj kako bi se što bolje navikao na uslove koji me tamo očekuju - odgovorio je popularni Duci na pitanje dopisnika Kurira.

Lajović će u narednoj rundi igrati protiv Andreja Martina iz Slovačke.

Martin je prethodno napravio iznenadjenje, pošto je eliminisao trećeg nosioca, gruzijskog tenisera Nikoloza Basilašvilija.

Kurir sport