NADAL MI JE IDOL, ALI NOVAK JE NAJBOLJI NA SVETU: Spektakularna izjava finaliste Serbia Opena!

Aleks Molčan će dugo pamtiti ovaj turnir u Beogradu.

Igrao je svoje prvo ATP finale do kog je došao iz kvalifikacija i to protiv najboljeg na svetu, Novaka Đokovića. Pružio je veliki otpor i pobrao je zbog svoje odlične igre velike simpatije beogradske publike.

"Osećam se dobro i umorno posle svega. Ova nedelja bila mi je najbolja u karijeri, igrao sam prvo ATP finale, došao do kraja iz kvalifikacija. Igrao sam dobar tenis, borio sam se, ali nije bilo dovoljno. Nisam igrao loše, ali sam sa druge strane imao najboleg na svetu, Novaka Đokovića", kaže Molčan.

Momak iz Prešova je napravio veliki skok na ATP listi. Posle odlične nedelje na Beograd openu, skočiće sa 255. na 181. mesto.

"Nisam zbog plasmana ušao u kvalifikacije za Rolan Garos, nisam mogao da igram. Možda bih i išao tamo da sam znao da neći igrati ovde finale. Ispalo je da sam izabrao dobro. Igrao sam dobro od prvog do poslenjem meča. Velika je škola igrati sa Novakom u finalu. Bez teksta sam ostao kad sam shvatio da ću biti u finalu. Nisam tužan zbog poraza, izgubio sam od najboljeg na svetu. Srećan sam zbog cele nedelje. Radiću još više, videćemo šta će biti u nastavku sezone".

foto: Starsport©

Molčan je priznao da najviše voli da igra na šljaci.

"Odrastao sam na šljaci, tako je obično za sve klince u Slovačkoj. To je tamo omiljena podloga. I za mene, nije mi bitno što trčim mnogo i igram duge relije, dobro sam spreman. Imao sam dobre rezultate i na betonu, ne mučim se da igram ni tamo. Igram malo drugačije tada, bez mnogo spina, bekhend mi je ravan, što je za beton bolje. Ne bih rekao da sam samo igrač šljake, jer mogu dobro da se snađem i na betonu i travi. Doduše, na travi moratebiti pametniji, videćemo šta će biti dalje", dodao je Molčan.

Otkrio je i kako je počeo da se bavi tenisom.

"Počeo sam sa pet ili šest godina u Prešovu, mom rodnom gradu. Roditelji su me odveli na teren, bio sam dobar, treneri su rekli da sam talentovan. Držao sam se tenisa, kad sam imao 12 otišao sam u Bratislavu. Ako želite da igrate na top nivou, morate da idete tamo. Sa 15-16 sam stigao u Nacionalni teniski centar, gde vežbaju svi iz Slovačke. Imao sam dva trenera, Lubomir Kuhajec je bio prvi, posle pet godina sam promenio trenera. Sad je to Ladislav Simon, David Olas je moj kondicioni trener. Radimo naporno, to se polako isplaćuje", kaže slovački teniser.

Za kraj je otkrio i ko su u teniski idoli.

"Nadal je moj idol, najviše ga volim, Verdaska takođe. Fernando i ja imamo sličnih trenutaka, uvek mi se dopadao njegovforhend. Njih dvojica su mi nekako favoriti, pošto su kao i ja levaci, to mi se dopalo", zaključio je Molčan.

Kurir sport