KECMANOVIĆ POSLE POBEDE: Nalbandijan mi je pomogao, osećam se sjajno

Nakon četiri odigrana seta i više od tri sata borbe, Miomir je izašao kao pobednik 1:6, 6:3, 6:3, 6:4.

"Nisam baš najbolje krenuo, mislim da sam bio nervozan na početku jer nisam imao baš neki lep niz u poslednje vreme. Bilo mi je potrebno vreme da uđem u meč i zadovoljan sam na kraju. Najviše sam zadovoljan što sam uspeo da preokrenem i pokažem mnogo bolju igru na početku. Pre bi me to povuklo da nastavim loše i da se ne vratim, ali sam sada pokazao da mogu", rekao je Kecmanović.

Prekinut je loš niz, pošto je na poslednja četiri turnira, od pet odigranih, ispadao u prvom kolu.

"Igrao sam protiv dobrih igrača, nije baš da sam igrao protiv bilo koga. Mečevi su bili blizu, osim meča prošle nedelje. Iako sam gubio, osećao sam se mnogo bolje fizički i da sam dobro igrao, ali to nije moglo da dođe do izražaja. Sada se nadam da je to ta nedelja, gde mogu više. Sada se osećam da mogu da igra pet setova i to od kada je došao David Nalbandijan. Gurao je i mene i kondicionog trenera da to bude bolje i da napredujem. Mnogo se bolje osećam sada", kaže Miomir.

Kecmanović je pričao i o Davidu Nalbandijanu.

"Najviše mi je pomogao oko taktike i kako on vidi meč. Drugačije sam razmišljao i drugačije gledao igru i taktiku dok on nije došao. Mnogo zvuči jednostavno što on kaže, ali ako ne razmišljaš o tome, nije to tako lako. Radimo sigurno do kraja godine i dobro se slažemo".

Kurir sport / Vuk Brajović