RAZOČARAVAJUĆE, PREKINUO MI JE NIZ OD 43 POBEDE: Đoković upitan o meču koji je pre 10 godina u Parizu igrao sa Federerom VIDEO

Povod za ovo pitanje novinara je činjenica da se dva od tri najtrofejnija tenisera svih vremena nalaze u istoj četvrtini žreba i da je njihov duel u Parizu moguć u četvrtfinalu.

– Bilo je to pre 10 godina, veoma dug period. Ali da, naravno da se sećam tog poraza. Prekinut je niz od 43 vezane pobede. Međutim, odigrao je fantastičan meč. Za mene je to bilo razočaravajuće, ali smo do poslednjeg poena gurali jedan drugog. To je bio epski meč, koji će se dugo pamtiti – rekao je Đoković.

Dodao je prvi reket sveta i to da se taj meč igrao do kasne večeri i to je bio dobar šlagvort da Đoković prokomentariše novinu da se mečevi na Rolan Garosu igraju i u večernjem terminu, a i sam Srbin će meč prvog kola protiv Tenisa Sandgrena igrati u večernjem terminu.

– Meni odgvoraju večernji mečevi. Imam dobar skor u takvim uslovima. Jedino mi je žao što neće biti publike, zbog policijskog časa. Nadam se pobedi i da ću u narednoj rundi imati susret sa publikom.

Dotakao se Đoković potencijalnog duela sa Nadalom u polufinalu, koji je rekorder po broju titula na Garosu.

– Znate da će Nadal dati najbolje od sebe na svakoj podlozi. Posebno na šljaci. Činjenica da je dobio poslednjih četiri ili pet duela na šljaci govori i to da moj nivo tenisa nije bio najviši. Ali poslednje finale u Rimu daje mi dobar osećaj pred potencijalni okršaj.

Kurir sport