RAFA ŠOKIRAO IZJAVOM! Nadal uzburkao duhove svojim STAVOM o slučaju Osaka!

Ona se na tako nešto odlučila nakon što joj je zbog nepojavljivanja na konferenciji za medije zaprećeno da će biti diskvalifikovana sa narednih turnira.

"Istina je da sam imala duge periode depresije posle US Opena 2019. i da sam se stvarno jako teško s tim nosila. Svi kojime poznaju, znaju da sam introvertna, kao što svi koji su me videli na turnirima znaju da često nosim slušalice koje mi mnogo znače da umirim moju anksioznost koja se javlja u društvu drugih ljudi. Iako su teniski novinari uvek bili ljubazni prema meni (želim da se izvinim svim 'kul' novinarima koje sam možda povredila), ja ne spadam u one kojima je sasvim prirodno da se javno obraćaju - jer doživljavam ogromne talase anksioznosti pre razgovora sa svetskim medijima. Veoma se unervozim i onda mi je postalo jako stresno da se iznova i iznova trudim i dajem najbolje moguće odgovore. I ovde u Parizu sam se osećala veoma ranjivom i anksioznom, i zato sam poželela da se zaštitim tako što sam najavila da ću preskakati konferencije za štampu. Na vreme sam to najavila, jer sam osetila da su pravila (o obaveznom pojavljivanju pred novinarima) zastarela u nekim svojim segmenitma i to sam htela da istaknem", napisala je Osaka.

foto: Profimedia

Njenu odluku prokomentarisao je i najtrofejniji igrač u istoriji ovog turnira Španac Rafael Nadal.

- Razumem ja Osakinu odluku, ali, znate, bez medija koji pišu vesti o nama i uspesima koje ostvarujemo širom sveta, mi verovatno ne bismo bili ono što sada jesmo.

Kurir sport