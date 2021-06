DUG JE PUT DO POLUFINALA SA NOVAKOM! Rafa Nadal prokomentarisao žreb na Rolan Garosu

Španski teniser Rafael Nadal je uz manje problema u utorak osigurao plasman u drugo kolo.

Rafa je savladao Australijanca Alekseja Popirina, ali se u trećem setu susretao sa set loptama za rivala, koje je, ipak, spasao. Podsetimo, Nadal je u istoj polovini žreba sa Novakom Đokovićem i Rodžerom Federerom.

"Takva su pravila, tako rangiranje funkcioniše. Ne postoji sport u kome postoji sistem koji je više fer nego što je to slučaj u tenisu. Određivanje nosilaca zavisi od rang liste, dakle sve zavisi od onog što ste pokazali do tada. Ja sam sada treći, Medvedev je drugi, Novak prvi. Nema problema", rekao je Nadal.

Španac ističe da je dug put do polufinala i eventualnog derbija.

"Ovde sam da pružim svoj maksimum. Kada ste treći, znate da ćete u žrebu igrati protiv prvog ili drugog. Ja sam ovaj put završio kod Novaka. Ali dug je put do polufinala. Odigrao sam tek jedan meč, zadovoljan sam kako je prošlo i sada sam fokusiran na naredni. To je to. O ostalom ne brinem", dodao je on.

Naredni rival Nadalu je Rišar Gaske.

Kurir sport