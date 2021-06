ZNAM ŠTA MI JE ČINITI: Novak Đoković o oslučujućim mečevima na Rolan Garosu

Tokom prve nedelje na turniru njije izgubio ni set, igrao je sigurno i ubedljivo, ali ne želi da gleda dalje od narednog meča.

Na pitanje da li je ovo njegova godina, jasno je odgovorio:

"Ovo je moja godina za četvrto kolo, videćemo posle toga. Osećam se dobro na terenu, pričali smo ranije o tome da sam tempirao formu za ovaj turnir, za sada sve funkcioniše kako treba. Sam osećaj na terenu, fizička sprema, motivisanost, emotivna ravnoteža, sve je za sada kako valja. Interesuju me samo naredni protivnik i naredni meč".

Lorenco Museti je rekao kako će pažljivo razmisliti i pokušati da nađe način da pobedi Novaka.

Đoković kaže da je sve to normalno i da svako ko igra pravi plan kako da izvuče najviše od sebe u narednom meču.

"Da ne razmišlja da me dobije bilo bi čudno. Nije neobično, naravno da će da gleda kako da me pobedi. Mi smo profesionalci i on kao takmičar koji je ušao u četvrto kolo, gledaće kako da prođe. Nismo imali prilike da igramo jedan protiv drugog na turnirima, igrali smo malo na treninzima, nekoliko poena. Svestan sam njegovog kvaliteta, pogotovo na ovoj podlozi. On se najugodnije oseća na šljaci, dosta je mlad, ali već godinu, godinu i po dana igra na ovom nivou. Pobeđivao je neke igrače na vrhu, poput Dimitrova, imao je dobar meč sa Cicipasom skoro na šljaci. Daleko od toga da ga potcenjujem, naporitiv, mislim da je vrlo kvalitetan teniser i da može da odigra na izuzetno visokom nivou, naročito na šljaci. Moram da izađem na teren sa pravim intenzitetom i taktički spreman. I ja ću razmišljati kako njega da pobedim, pa eto, neka bolji pobedi", poručio je Đoković.

Novak je pričao i kako provodi vreme dok je u Parizu.

"Koristim tih sat vremena, provodim ih obično u nekoj šetnji, uživanju u parku, prirodi. Kod Ajfelovog tornja je hotel u kom boravimo. Suštinski, nema tu nešto previše mesta koja možemo da posećujemo. Imamo tih sat vremena da budemo napolju, sve ostalo je u hotelu i na terenu, uglavnom. Provodim vreme sa timom, razgovaram sa familijom, pratim stvari koje me interesuju, opuštam se. Sada je suštinski najbitnije da nekako sačuvam što više mentalne i fizičke energije i da radim i uživam u stvarima koje me čine da se osećam dobro, da uđem u to optimalno stanje uma i tela. To je neophodno da bi se izguralo do kraja turnira. Ja to osećam i znam, jer sam imao mnogo sličnih situacija, gde sam osvajao mnogo grend slemova. Znam šta mi je činiti. Usredsrediću se na to da ovde ostvarim vrhunski rezultat", zaključio je Đoković.

Kurir sport / Vuk Brajović