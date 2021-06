U razgovoru sa novinarima, Cicipasa su pitali i šta misli o odustajanju Rodžera Federera od dalkjeg takmičenja.

"Prvo, nisam čuo vest do sada, dobio sam je od vas, novinara. Moja reakcija na to... Vau! Ne znam šta mu je bilo. Ne znam ni da li je povreda ili nije.. Umor? Znate, on je igrao dobro. Video sam neke njegove gemove, ne previše. Imao sam osećaj da je fizički tu i da je bio u stanju da igra dobar tenis, konstantno. Iznenađen sam", kaže Cicipas.

Kurir sport