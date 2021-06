ČAK MI SE I SVIDELO: Novak o 0:2 i preokretu protiv Musetija

Prvi reket sveta Novak Đoković je od 0:2 do 3:2 pobedio mladog Italijana Lorenca Musetija i nastavio put ka završnici Rolan Garosa.

Đoković je upitan da li ga je uhvatila panika u trenutku kada je bio dva seta u zaostatku.

"Osećao sam se nervozniji nego kada sam počeo meč. Da budem iskren, čak mi se i svidela činjenica da izgubim dva seta jer sam, ne znam, bio nekako pod tenzijom i nisam mogao da pronađem moje udarce, imao sam mnogo neiznuđenih grešaka i nisam se osećao dobro", počeo je Novak.

Kako kaže, osetio je da se Museti muči i to mu je dalo motivaciju.

"Museti je igrao veoma dobro. Posle gubitka drugog seta morao sam da promenim igru, jednostavno da budem drugačiji. Imao sam bolji osećaj u mojim udarcima, igrao sa više samopouzdanja i tako sam prilazio loptici. Smanio sam broj grešaka i tako je trebalo da igram od početka".

Iskustvo Novaka je presudilo.

"Da, verovatno. Volim da igram sa mladim momcima pet setova. Čak i kada sam u velikom zaostatku i dalje mislim da imam šanse, jer se osećam fizički odlično. Tužno što je Museti morao da odustane, očigledno se fizički borio od početka četvrtog seta.

U početku karijere sam se borio sa povredama, povlačio sam se i na Grend slemovima. To nije nešto što želite kao mlad igrač, ali vidite da i Museti igrao pet setova sa Čekinatom. Nije mu prvi put. To je kombinacija emocija i uzbuđenja, istovremeno i pritisak. To je veliko iskustvo koje može da ode u oba pravca", zaključio je Novak.

Đokovićev rival u četvrtfinalu biće još jedan Italijan Mateo Beretini.

Kurir sport / Vuk Brajović