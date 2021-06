OVO NIKO NIJE OČEKIVAO! Vilander nahvalio Novaka kao NIKADA DO SADA: Ako neko može da pobedi Nadala na RG, to je Đoković!

Ukoliko srpski teniser sa svog puta skloni Matea Beretinija, a španski igrač savlada Dijega Švarcmana, bićemo spremni za 58. meč ova dva rivala u istoriji.

Novak trenutno vodi sa 29:28 u međusobnom okršaju, a na Gren slemovima rezultat je 10:6 u korist Nadala, pri čemu je najevidentnija razlika na Rolan Garosu gde Španac ima suverenih 7:1.

Na konferenciji za medije, Mats Vilander se javio da odgovori na pitanje portala Telegraf.rs vezano za buduće “hipotetičko“ polufinale između dva velika asa. Rekao je da Novaku uslovi ove godine nesumnjivo više odgovaraju nego prošle.

- Mislim da je moguće pobediti Nadala, ne zasigurno, ali Novak ga može pobediti. Za sve druge je teško. Mislim da su uslovi poput brzine i suvoće bili savršeni za Rafu, ali smatram da Novak zapravo ima veće šanse, jer njegov servis postaje oružje. U prošlosti smo mislili da Novak ima veće šanse ako su uslovi otežani, ali to je bilo zbog Rafinog prilagođavanja s brze šljake jednog dana na sporiju podlogu drugog dana. I njegovo prilagođavanje je bilo veće nego Novakovo, ali videli smo u septembru da Rafi ne smeta koji su uslovi, ako ima vremena da se pripremi. Tako da mislim da je dobro za Novaka. Da li može da ga pobedi. Naravno, ako veruje u to. Mislim da prošlogodišnje finale neće imati uticaj - rekao je Vilander.

Dodao je da je svakako daleko bolje za obojicu to što se meč igra u eventualnom polufinalu, pošto će pritisak biti daleko manji.

- I mislim da je to što igraju u polufinalu mnogo lakše, kada igrate kao Novak. Jer kada govorimo o Đokoviću i Nadalu u finalu, tada svi gledaju i nema drugih mečeva. Ali sada imamo njih i imamo Cicipasa protiv Zvereva odmah posle ili pre tog meča. I zato je lakše biti opušteniji u polufinalu, nego u finalu. Makar iz mog iskustva - istakao je Mats.

Vilander je potom podrobnije analizirao igru Novaka i Nadala.

- Mislim da ono što mora da uradi drugačije ako bude igrao protiv Rafe u polufinalu je da se drži plana kog je morao da se drži, jer nema šanse da bi on pokušao šest drop-šotova u prvom gemu u prošlogodišnjem finalu. To je nešto što se desilo. I Nadal je pomislio “O, vau, ti ćeš to da radiš, pa to je kul“. On mora da izađe na teren i bude agresivan na način na koji igra na tvrdim podlogama. Tako je pobedio Rafu na Rolan Garosu ranije. I jasno mu je da mora to da ponovi. Sviđa mi se kako Novak izgleda. Mislim da je poslednji meč protiv Musetija bio apsolutno perfektna situacija, jer mu je pokazao da ne može da stoji pozadi i igra defanzivno protiv ovih momaka. Mora da uđe u teren i kada uđe onda dobija odgovor “O, ja sam stvarno toliko dobar i toliko opasan kada uđem u teren i to je to. Ući ću na teren i biću agresivan kao na tvrdoj podlozi, jer moje kretanje je toliko dobro čak i na šljaci“. Tako da mislim da je njemu jasno kako mora da igra do kraja turnira.

Na sve se nadovezala legendarna Kris Evert, koja je istakla da bi Novaku bilo najbolje da na teren izađe agresivno i da pokuša da slomi Nadala u tri ili četiri seta.

- Vi bi morali mene da pitate o teniserima, a Matsa o teniserkama ponekad. To je stvar pola. Mislim da je stvar sa Novakom takođe činjenica da je Nadal možda najranjiviji u ranom delu meča. I zato mislim da Novak mora da izađe rešen, jer ne želite da gubite 1:0 protiv Nadala. Nećete ga dobiti u pet setova. Morate dobro da uđete u meč i da se nadate da možete da ga pobedite u tri ili četiri seta. Znate da u petom setu, mentalno i fizički je superiorniji. Slažem se da je u polufinalu manji pritiska, nije sav fokus na vama - rekla je Evert.

