LUDILO! Novak Đoković u JEDNOJ reči opisao duel sa Italijanom Beretinijem!

Jedan od njih zamolio ga je da da novinski naslov za ovaj duel, koji je srpskom teniseru pripao sa 3-1 u setovima.

"'Ludilo'. Ne znam kako bih drugačije nazvao. Šta smo sve doživeli na terenu, preokreti, publika, atmosfera. Nije mi bilo svejedno da igram u takvoj atmosferi, pošto je većina publike bila na njegovoj strani. Pritisak je rastao i rastao i onda na kraju ova reakcija moja je bila neko oslobođenje te tenzije koja se nagomilavala", rekao je Novak.

foto: EPA/Yoan Valat

Ima li razlike u tome da li se sa Nadalom sastaje u polufinalu ili finalu?

"Ne menja specijalno. Igrati sa Nadalom i u prvom kolu i u finalu mi je isto. Na ovom terenu je dominirao, imao sam taj podvig i pobedu 2015. godine. Analiziraću taj meč. I on i ja smo drugačiji igrači danas. Sigurno je da ću se potruditi da odigram bolje nego prošle godine u prva dva seta. Danas je i on imao poteškoća u prva tri seta sa Švarcmanom. Igrali smo tesan meč u finalu Rima pre par nedelja. Znam šta me očekuje. Spreman sam. Sad sam iscrpljen naravno zbog ovog meča, ali dobra stvar je što imam jedan i po dan da se oporavim. To je polufinale koje su mnogi želeli i iščekivali. Sada smo u toj poziciji. Neka bolji pobedi. Verujem u svoju pobedu, kvalitet, sposobnosti. Tako ću i izaći na teren."

Dve ključne taktičke stvari za Nadala?

"Forhend je uvek toliko dominantan. Sa tim udarcem pravi mnogo problema svom protivniku. Dosta spina, rotacije, dobro se brani. Sa visokim loptama se vraća u igru, u poen. Mudar je i iskusan u igri na šljaci. Suvišno je bilo šta reći. Napredovao je sa servisom, a o odbrani ne treba mnogo pričati. Moram da budem agresivan, ali i taktički pametan."

foto: Profimedia

Pored najboljeg tenisera na svetu, sada imamo i košarkaša, Nikolu Jokića.

"Velike čestitke. Apsolutno zasluženo. Da je bilo drugačije, ne bi bilo normalno, jer je apsolutno najbolji, imao je najbolju statistiku čitave sezone. Naravno, nisam ekspert za košarku, ali veliki sam ljubitelj i navijač – pratim sve naše igrače u NBA i Evroligi. Košarka je broj jedan sport kod nas, zemlja smo košarke, a sada smo pokazali i zašto. To je nešto neverovatno. Čestitam svim momcima, i Vasi Miciću i Teodosiću i Džokeru. Obradovali su nas, predstavljaju Srbiju na najbolji mogući način. Uspeti na način na koji je Jokić uspeo u NBA, sa svim ‘zverima’ koje tamo igraju, stvarno je za svaku pohvalu. Cela Srbija i sportska javnost treba da budu ponosni na njega."

Kurir sport