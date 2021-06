VOLIM TE, BRATE! Novak se za megdan sa Nadalom spremao u dresu Nikole Jokića! Đoković je imao i JAKU poruku za MVP-a (VIDEO)

Prvi teniser na ATP listi Novak Đoković odlučio je da trening pred polufinale Rolan Garosa sa Rafaelom Nadalom odradi u dresu Nikole Jokića, najkorisnijeg košarkaša regularnog dela NBA lige.

Nole je iskoristio priliku da ponovo čestita Jokiću MVP nagradu videom na svojim društvenim mrežama.

"MVP! MVP! Ovo je za mog prijatelja Nikolu Jokića, 'džokera'. Čestitam za MVP nagradu, i te kako zasluženo. Šaljem ti veliki pozdrav iz Pariza, sa Rolan Garosa! Nosim te sa sobom na treningu i nadam se da ću ti doneti sreću u plej-ofu. Sve najbolje, moj prijatelju!", poručio je Nole u snimku koji je objavio na društvenim mrežama.

Joker is MVP 😤 Congratulations Nikola, volim te brate. All the best in playoffs @nuggets @NBA pic.twitter.com/aWEs9gG21h